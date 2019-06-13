В Челябинской области утонул пятилетний ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Пятилетний мальчик утонул в реке Аша в Челябинской области во время прогулки с другом, следствие начало проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Мы проводим проверку. Установлено, что дети вдвоем гуляли по берегу реки. Один из них полез в воду и течением реки его увлекло. Второй, увидев это, побежал домой сообщить родителям. Отправились на поиски и ниже по течению реки тело мальчика нашли", – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что дети гуляли без присмотра родителей.