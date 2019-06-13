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РИА Новости

В Челябинской области утонул пятилетний ребенок

Вчера, 10:18
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Пятилетний мальчик утонул в реке Аша в Челябинской области во время прогулки с другом, следствие начало проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
"Мы проводим проверку. Установлено, что дети вдвоем гуляли по берегу реки. Один из них полез в воду и течением реки его увлекло. Второй, увидев это, побежал домой сообщить родителям. Отправились на поиски и ниже по течению реки тело мальчика нашли", – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что дети гуляли без присмотра родителей.
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Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, инцидент произошел вечером 12 июня, погибшему мальчику было пять лет. На место ЧП выезжали сотрудники 10-й пожарно-спасательной части и полиции, которые организовали разведку акватории. В 20.13 (18.13 мск) тело ребенка было обнаружено в 300 метрах ниже по течению и поднято на поверхность.
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