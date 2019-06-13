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РИА Новости

Шарий представил список кандидатов своей партии на выборы в Раду

Вчера, 09:58
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© YouTube-канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий
© YouTube-канал Анатолий Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Журналист и видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что идет на досрочные выборы в Верховную раду и озвучил первую тройку кандидатов своей партии.
Ранее журналист заявил, что зарегистрировал "Партию Шария", с которой пойдет на досрочные выборы в парламент Украины.
"Мы создали политическую силу. Мы идем в Верховную раду, и, даст Бог, пройдем в Верховную раду, несмотря на все трудности, с которыми сейчас сталкиваемся... Я могу сказать однозначно, что в первой десятке моей партии буду я. В первую тройку также входит (жена Шария, журналист - ред.) Ольга Бондаренко и, скорее всего, моя сотрудница Антонина Белоглазова", - заявил он в эфире телеканала NewsOne.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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