В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
"Пожалуйста, обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн. В работе автоматов по продаже билетов наблюдаются кратковременные сбои. Делаем все для скорейшего восстановления нормальной работы АПБ", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
Московский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.