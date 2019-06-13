В Чите на форуме "Армия-2019" покажут робота-сапера и "Солнцепеки"

ХАБАРОВСК, 13 июн — РИА Новости. Более 30 образцов военной техники, среди которых робот-сапер "Уран-6" и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", покажут жителям Читы в рамках форума "Армия-2019", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 28 по 30 июня в семи городах Дальнего Востока: Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске, Чите, Белогорске, Улан-Удэ, Корсакове. Там будут развернуты 11 выставочных площадок общей площадью более 30 тысяч квадратных метров.

"На полигоне учебного центра "Песчанка" в Чите будет развернута экспозиция вооружения и военной техники ВВО. Одной из особенностей станет статический показ робототехнического комплекса разминирования "Уран-6", а также многофункциональный комплекс беспилотной авиации "Орлан-10". Кроме того, зрители увидят зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2", тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" и транспортно-заряжающую машину к ней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на статической выставке будет представлено около 35 единиц военной техники, среди них танки Т-72Б3, БМП-2, вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-8АМТШ-В, ЗРС С-300ПС, а также исторические образцы вооружения - танк Т-34 и самолет Су-100.