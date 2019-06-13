Премьер Пакистана отметил усилия России по урегулированию в Афганистане

"В Москве при поддержке российских властей прошли переговоры между "Талибаном" и представителями различных афганских политических партий. Это были переговоры на широкой основе, что очень позитивно. И я думаю, что Москва может играть в этом роль, у Москвы есть влияние в Афганистане. По сути, все соседние страны должны помогать тому, чтобы в Афганистане установились мир и стабильность", - заявил Хан в интервью РИА Новости.