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РИА Новости

Премьер Пакистана отметил усилия России по урегулированию в Афганистане

Вчера, 09:29
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ИСЛАМАБАД, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал позитивными усилия Москвы по урегулированию кризиса в Афганистане.
"В Москве при поддержке российских властей прошли переговоры между "Талибаном" и представителями различных афганских политических партий. Это были переговоры на широкой основе, что очень позитивно. И я думаю, что Москва может играть в этом роль, у Москвы есть влияние в Афганистане. По сути, все соседние страны должны помогать тому, чтобы в Афганистане установились мир и стабильность", - заявил Хан в интервью РИА Новости.
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Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября 2018 года в закрытом формате прошла встреча по Афганистану с участием представителей региональных государств. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса талибов в Дохе. Из Афганистана тогда прибыл Высший совет мира, который позиционирует себя как посредника в диалоге между правительством и талибами.
Затем в столице России в феврале прошел первый раунд так называемого "Межафганского диалога", в котором участвовали представители различных афганских партий и движений, в том числе радикального движения "Талибан".
Второй раунд диалога должен был пройти в столице Катара 19-21 апреля, однако в последний момент было объявлено о переносе. Хотя бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что подготовка к новой встрече продолжается и речь об отмене не идет, эксперты отмечают, что ее трудно будет провести в ближайшее время из-за позиции официального Кабула.
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