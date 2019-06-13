Премьер Пакистана надеется посетить Россию с визитом

ИСЛАМАБАД, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что рассчитывает посетить Россию с официальным визитом.

"Я надеюсь посетить Россию с официальным визитом, с нетерпением жду этого. Просто я считаю важным тот факт, что сегодня Россия и Пакистан сближаются", - заявил Хан РИА Новости.

Премьер-министр отметил, что бывал в России "лишь раз, давно".