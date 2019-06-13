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РИА Новости

Премьер Пакистана надеется посетить Россию с визитом

Вчера, 09:26
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© AP Photo / Thomas PeterПремьер-министр Пакистана Имран Хан
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
© AP Photo / Thomas Peter
Премьер-министр Пакистана Имран Хан . Архивное фото
ИСЛАМАБАД, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что рассчитывает посетить Россию с официальным визитом.
"Я надеюсь посетить Россию с официальным визитом, с нетерпением жду этого. Просто я считаю важным тот факт, что сегодня Россия и Пакистан сближаются", - заявил Хан РИА Новости.
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Премьер-министр отметил, что бывал в России "лишь раз, давно".
Имран Хан занял пост премьер-министра Пакистана 18 августа 2018 году после победы его партии "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) на парламентских выборах в июне того же года.
Читайте полный текст интервью>>
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Имран ХанПакистанРоссияВ мире
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