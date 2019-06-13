Фестиваль "Русский мир" в Подмосковье

Фестиваль открылся реконструкцией сражения за Троице-Сергиеву лавру, которое происходило в XVII веке.
Фестиваль открылся реконструкцией сражения за Троице-Сергиеву лавру, которое происходило в XVII веке.
Выступления мастеров боевых искусств, борьба на поясах, шапочный бой, мас-рестлинг, тхэквондо — всего на празднике было представлено более 15 видов спорта.
Выступления мастеров боевых искусств, борьба на поясах, шапочный бой, мас-рестлинг, тхэквондо — всего на празднике было представлено более 15 видов спорта.
Встречались и необычные турниры: по городкам, перетягиванию каната и лапте.
Встречались и необычные турниры: по городкам, перетягиванию каната и лапте.
Одной из главных площадок фестиваля стала конно-спортивная арена. Здесь состоялся турнир по древней игре кок-бору.
Одной из главных площадок фестиваля стала конно-спортивная арена. Здесь состоялся турнир по древней игре кок-бору.
Гости фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии "Русский мир".
Гости фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии "Русский мир".
Фестиваль привлекал внимание не только спортивными соревнованиями, но и интерактивными площадками.
Фестиваль привлекал внимание не только спортивными соревнованиями, но и интерактивными площадками.
Здесь работала ярмарка ремесел и была представлена национальная кухня разных республик и регионов.
Здесь работала ярмарка ремесел и была представлена национальная кухня разных республик и регионов.
Участник фестиваля "Русский мир" разрубает шашкой бутылку с водой.
Участник фестиваля "Русский мир" разрубает шашкой бутылку с водой.
"Русский мир" стал крупнейшей площадкой празднования Дня России в Подмосковье.
"Русский мир" стал крупнейшей площадкой празднования Дня России в Подмосковье.
На праздник приехали более 20 тысяч гостей.
На праздник приехали более 20 тысяч гостей.
Участница фестиваля "Русский мир".
Фестиваль проходил при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области и по благословению Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Фестиваль проходил при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области и по благословению Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Мероприятие включено в программу Патриаршей Комиссии по физической культуре и спорту Русской Православной Церкви.
Мероприятие включено в программу Патриаршей Комиссии по физической культуре и спорту Русской Православной Церкви.
Фестиваль "Русский мир" проводили уже в третий раз.
Фестиваль "Русский мир" проводили уже в третий раз.
Продажа сувениров на III фестивале национальных видов спорта народов России и стран Евразии "Русский мир".
Продажа сувениров на III фестивале национальных видов спорта народов России и стран Евразии "Русский мир".