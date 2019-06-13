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РИА Новости

Фестиваль "Русский мир" в Подмосковье

Вчера, 12:54
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Сергиев Посад отметил День России фестивалем "Русский мир", где можно было познакомиться с традициями и национальными видами спорта народов России и стран Евразии. Яркий праздник — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Фестиваль открылся реконструкцией сражения за Троице-Сергиеву лавру, которое происходило в XVII веке.

Участники III фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии Русский мир
1 из 15

Фестиваль открылся реконструкцией сражения за Троице-Сергиеву лавру, которое происходило в XVII веке.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Выступления мастеров боевых искусств, борьба на поясах, шапочный бой, мас-рестлинг, тхэквондо — всего на празднике было представлено более 15 видов спорта.

Участники III фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии Русский мир
2 из 15

Выступления мастеров боевых искусств, борьба на поясах, шапочный бой, мас-рестлинг, тхэквондо — всего на празднике было представлено более 15 видов спорта.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Встречались и необычные турниры: по городкам, перетягиванию каната и лапте.

Гости III фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии Русский мир
3 из 15

Встречались и необычные турниры: по городкам, перетягиванию каната и лапте.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Одной из главных площадок фестиваля стала конно-спортивная арена. Здесь состоялся турнир по древней игре кок-бору.

Участники III фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии Русский мир
4 из 15

Одной из главных площадок фестиваля стала конно-спортивная арена. Здесь состоялся турнир по древней игре кок-бору.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Гости фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии "Русский мир".

Гости III фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии Русский мир
5 из 15

Гости фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии "Русский мир".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Фестиваль привлекал внимание не только спортивными соревнованиями, но и интерактивными площадками.

Участники III фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии Русский мир
6 из 15

Фестиваль привлекал внимание не только спортивными соревнованиями, но и интерактивными площадками.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Здесь работала ярмарка ремесел и была представлена национальная кухня разных республик и регионов.

Участники и гости III фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии Русский мир
7 из 15

Здесь работала ярмарка ремесел и была представлена национальная кухня разных республик и регионов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Участник фестиваля "Русский мир" разрубает шашкой бутылку с водой.

Участник III фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии Русский мир
8 из 15

Участник фестиваля "Русский мир" разрубает шашкой бутылку с водой.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Русский мир" стал крупнейшей площадкой празднования Дня России в Подмосковье.

Участники III фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии Русский мир
9 из 15

"Русский мир" стал крупнейшей площадкой празднования Дня России в Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На праздник приехали более 20 тысяч гостей.

Гости III фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии Русский мир
10 из 15

На праздник приехали более 20 тысяч гостей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Участница фестиваля "Русский мир".

Участница III фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии Русский мир
11 из 15

Участница фестиваля "Русский мир".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Фестиваль проходил при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области и по благословению Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Участники III фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии Русский мир
12 из 15

Фестиваль проходил при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области и по благословению Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Мероприятие включено в программу Патриаршей Комиссии по физической культуре и спорту Русской Православной Церкви.

Участники и гости III фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии Русский мир
13 из 15

Мероприятие включено в программу Патриаршей Комиссии по физической культуре и спорту Русской Православной Церкви.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Фестиваль "Русский мир" проводили уже в третий раз.

Участники III фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии Русский мир
14 из 15

Фестиваль "Русский мир" проводили уже в третий раз.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Продажа сувениров на III фестивале национальных видов спорта народов России и стран Евразии "Русский мир".

Продажа сувенирной продукции на III фестивале национальных видов спорта народов России и стран Евразии Русский мир
15 из 15

Продажа сувениров на III фестивале национальных видов спорта народов России и стран Евразии "Русский мир".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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