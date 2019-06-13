В Подмосковье задержали мужчин, укравших автозапчасти на миллион рублей

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали трех мужчин, подозреваемых в краже автозапчастей грузовых автомобилей на сумму более миллиона рублей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Согласно данным, злоумышленники, проникнув на территорию фирмы по продаже автомобилей, похитили с семи грузовых машин блоки управления коробкой передач. Похищенное имущество мужчины продали, а деньги потратили на личные нужды.

"Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России "Одинцовское" задержали 32-летнего жителя Смоленской области и двоих уроженцев одной из стран ближнего зарубежья в возрасте 24 и 31 года, подозреваемых в совершении кражи", - сказала Петрова.

Она добавила, что на мужчин завели уголовное дело по статье "Кража". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.