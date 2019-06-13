При реставрации Яузской больницы нашли медицинские документы конца XIX века

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Во время реставрации одного из корпусов Яузской больницы в Москве нашли медицинские артефакты конца XIX века, сообщается на сайте мэра.
Так, под слоем керамзита обнаружили лист назначений из книги господина Комарова, где были записаны назначения для пациентов.
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыМедицинский документ конца XIX века найденный во время реставрации Яузской больницы
Медицинский документ конца XIX века найденный во время реставрации Яузской больницы
Также была найдена этикетка от пузырька с морфием, на одной стороне которой написано: "Морфий содержащий препарат для подкожного впрыскивания. Для направления в операционный блок", а на обратной стороне - "Глаголев. 28 октября 1884 года".
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыМедицинский документ конца XIX века найденный во время реставрации Яузской больницы
Медицинский документ конца XIX века найденный во время реставрации Яузской больницы
"Эти два документа интересны тем, что они написаны медицинским языком конца XIX века... потому что обычно бумажные источники хранятся 50–100 лет с момента их создания. Эти же документы более века находились... в экстремальных условиях: в холодном чердачном помещении с постоянным перепадом температур и влажности", - отметил глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, артефакты передали специалистам по реставрации бумаги, которые восстановят и изучат документы.