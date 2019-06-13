При реставрации Яузской больницы нашли медицинские документы конца XIX века

"Эти два документа интересны тем, что они написаны медицинским языком конца XIX века... потому что обычно бумажные источники хранятся 50–100 лет с момента их создания. Эти же документы более века находились... в экстремальных условиях: в холодном чердачном помещении с постоянным перепадом температур и влажности", - отметил глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.