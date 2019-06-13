В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Украинские силовики за сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В среду Народная милиция ЛНР заявляла о трех обстрелах со стороны ВС Украины.
"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра и гранатометы", - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Уточняется, что обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР у населенных пунктов Нижнее Лозовое и Золотое-5.