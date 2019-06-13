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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

Вчера, 08:20
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Украинские силовики за сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В среду Народная милиция ЛНР заявляла о трех обстрелах со стороны ВС Украины.
"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра и гранатометы", - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Уточняется, что обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР у населенных пунктов Нижнее Лозовое и Золотое-5.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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