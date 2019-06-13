Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

Люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве.. Архивное фото

Люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве.

МОСКВА 13 июн - РИА Новости. Резкое похолодание произошло в Москве в четверг, ожидается не выше плюс 19-20 градусов, это идеальная погода для тех, кто устал от жары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Резкое похолодание, но погода очень комфортная, я бы сказал - идеальная для тех, кто устал от жары, в Москве ожидается не выше плюс 19-20 градусов, небольшая облачность, осадки исключены", - сказал Тишковец.