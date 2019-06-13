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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

Вчера, 08:14
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© РИА Новости / Максим БлиновЛюди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве.
Люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве.. Архивное фото
МОСКВА 13 июн - РИА Новости. Резкое похолодание произошло в Москве в четверг, ожидается не выше плюс 19-20 градусов, это идеальная погода для тех, кто устал от жары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Резкое похолодание, но погода очень комфортная, я бы сказал - идеальная для тех, кто устал от жары, в Москве ожидается не выше плюс 19-20 градусов, небольшая облачность, осадки исключены", - сказал Тишковец.
Девушка на Красной площади в Москве во время дождя
Вчера, 00:21
Синоптики прогнозируют похолодание до одного градуса в столичном регионе
Он добавил, что ветер будет 3-8 метров в секунду, атмосферное давление - 755 миллиметров ртутного столба.
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