Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

МОСКВА 13 июн - РИА Новости. Резкое похолодание произошло в Москве в четверг, ожидается не выше плюс 19-20 градусов, это идеальная погода для тех, кто устал от жары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Резкое похолодание, но погода очень комфортная, я бы сказал - идеальная для тех, кто устал от жары, в Москве ожидается не выше плюс 19-20 градусов, небольшая облачность, осадки исключены", - сказал Тишковец.
Он добавил, что ветер будет 3-8 метров в секунду, атмосферное давление - 755 миллиметров ртутного столба.