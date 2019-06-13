Путин надеется, что Россия и США найдут решения в сфере экономики

Вот вам и санкции… США стали лидером по инвестициям в Россию Россия, согласно исследованию международной консалтинговой компании EY, в очередной раз вошла в десятку государств, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций в Европе. И как думаете, кто лидирует по количеству этих инвестиций?