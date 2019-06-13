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РИА Новости

Путин надеется, что Россия и США найдут решения в сфере экономики

Вчера, 07:54
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время интервью Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в преддверии визитов в Киргизию. 13 июня 2019
Владимир Путин во время интервью Межгосударственной телерадиокомпании Мир в преддверии визитов в Киргизию. 13 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что после G20 РФ и США смогут выйти на какие-то конструктивные решения для создания условий сотрудничества в экономике.
"Мы очень рассчитываем, что здравый смысл в конце концов восторжествует. Мы со всеми нашими партнерами, включая и американских партнеров, Соединенные Штаты, надеюсь, в рамках предстоящей "двадцатки" сможем выйти на какие-то решения, которые будут конструктивными, будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества в сфере экономики", - сказал Путин в интервью телерадиокомпании "Мир".
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6 июня, 12:56
Вот вам и санкции… США стали лидером по инвестициям в РоссиюРоссия, согласно исследованию международной консалтинговой компании EY, в очередной раз вошла в десятку государств, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций в Европе. И как думаете, кто лидирует по количеству этих инвестиций?
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Большая двадцаткаВладимир ПутинРоссияСШАЭкономика
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