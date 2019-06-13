Путин надеется, что Россия и США найдут решения в сфере экономики

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что после G20 РФ и США смогут выйти на какие-то конструктивные решения для создания условий сотрудничества в экономике.
"Мы очень рассчитываем, что здравый смысл в конце концов восторжествует. Мы со всеми нашими партнерами, включая и американских партнеров, Соединенные Штаты, надеюсь, в рамках предстоящей "двадцатки" сможем выйти на какие-то решения, которые будут конструктивными, будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества в сфере экономики", - сказал Путин в интервью телерадиокомпании "Мир".
6 июня, 12:56Вот вам и санкции… США стали лидером по инвестициям в РоссиюРоссия, согласно исследованию международной консалтинговой компании EY, в очередной раз вошла в десятку государств, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций в Европе. И как думаете, кто лидирует по количеству этих инвестиций?