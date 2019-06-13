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РИА Новости

России не стоит вмешиваться в переговоры США и Китая, заявил Путин

Вчера, 07:43
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время интервью Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в преддверии визитов в Киргизию. 13 июня 2019
Владимир Путин во время интервью Межгосударственной телерадиокомпании Мир в преддверии визитов в Киргизию. 13 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о противостоянии США и Китая, заявил, что между этими странами есть много специфических отношений в сфере производства и финансов, России нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс.
"По сути, если отвечать на ваш вопрос, то, конечно, идёт спор между крупнейшими экономиками мира. И там очень много специфических вопросов, связанных с текущей работой двух государств", - сказал Путин в интервью телеканалу "Мир".
Президент отметил, что Китай – "это огромная фабрика по производству товаров для всего мира, в том числе для Соединённых Штатов". США размещают там свои производства и создают рабочие места, а КНР, когда продаёт свои товары на внешних рынках, в том числе в значительном объёме на американский рынок, значительную часть получаемой выручки в виде золотовалютных резервов хранит в американских ценных бумагах, пояснил он.
"Там очень много специфических отношений между двумя странами. И конечно, даже с точки зрения здравого смысла нам нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс", - заявил российский лидер.
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Вместе с тем, он обратил внимание на развитие двусторонних отношений, подчеркнув, что с Китаем у РФ складываются, "действительно, беспрецедентно хорошие и высокие отношения" - страны являются стратегическими партнёрами во всех смыслах этого слова. Однако ничего подобного нельзя сказать о российско-американских отношениях, добавил Путин, "они деградируют, становятся всё хуже и хуже".
"И конечно, в этих условиях наша симпатия на стороне наших стратегических партнёров, это само собой разумеется", - добавил российский лидер.
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