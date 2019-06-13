России не стоит вмешиваться в переговоры США и Китая, заявил Путин

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о противостоянии США и Китая, заявил, что между этими странами есть много специфических отношений в сфере производства и финансов, России нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс.

"По сути, если отвечать на ваш вопрос, то, конечно, идёт спор между крупнейшими экономиками мира. И там очень много специфических вопросов, связанных с текущей работой двух государств", - сказал Путин в интервью телеканалу " Мир ".

Президент отметил, что Китай – "это огромная фабрика по производству товаров для всего мира, в том числе для Соединённых Штатов". США размещают там свои производства и создают рабочие места, а КНР, когда продаёт свои товары на внешних рынках, в том числе в значительном объёме на американский рынок, значительную часть получаемой выручки в виде золотовалютных резервов хранит в американских ценных бумагах, пояснил он.

"Там очень много специфических отношений между двумя странами. И конечно, даже с точки зрения здравого смысла нам нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс", - заявил российский лидер.

Вместе с тем, он обратил внимание на развитие двусторонних отношений, подчеркнув, что с Китаем у РФ складываются, "действительно, беспрецедентно хорошие и высокие отношения" - страны являются стратегическими партнёрами во всех смыслах этого слова. Однако ничего подобного нельзя сказать о российско-американских отношениях, добавил Путин, "они деградируют, становятся всё хуже и хуже".