В Хабаровском крае пожарные спасли семь человек из горящего дома

"Ночью 13 июня 2019 года на пульт пожарной охраны города Комсомольска-на-Амуре поступило сообщение о возгорании в подвале пятиэтажного жилого дома по улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре... К моменту прибытия первых подразделений самостоятельно вышли 30 человек, в том числе восемь детей. Пожарными с помощью спасустройств выведено семь человек, из них четверо детей", - говорится в сообщении.