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РИА Новости

В Хабаровском крае пожарные спасли семь человек из горящего дома

03:05
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ХАБАРОВСК, 13 июн — РИА Новости. Пожарные ночью в четверг спасли семерых жильцов многоквартирного дома в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, где загорелся подвал, сообщает региональный главк МЧС.
"Ночью 13 июня 2019 года на пульт пожарной охраны города Комсомольска-на-Амуре поступило сообщение о возгорании в подвале пятиэтажного жилого дома по улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре... К моменту прибытия первых подразделений самостоятельно вышли 30 человек, в том числе восемь детей. Пожарными с помощью спасустройств выведено семь человек, из них четверо детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет. Пожар потушили через час. Его площадь составила 25 квадратных метров. Огнем уничтожены деревянная кладовая, инструменты и строительный мусор.
Причины возгорания устанавливаются.
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