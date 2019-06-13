Глава Приморья заявил о сохранении площадки под проект "Роснефти"

ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что площадка под проект "Восточного нефтехимического комплекса" "Роснефти" будет сохранена до решения о необходимости строительства ВНХК.

"То, что касается ТОР "Нефтехимический", там есть вопросы налогового маневра, выгодно строить или нет, которые сейчас решаются в правительстве. Как только они будут решены положительно с точки зрения эффективности строительства, тогда, наверное, "Роснефть" и приступит к строительству завода. Площадку мы сохраняем за этим объектом. "Роснефть" категорически не высказывалась (против)", - сказал Кожемяко журналистам.

По его словам, только проектирование ВНХК займет 2-3 года, и инвестиционное развитие региона должно идти независимо от того, реализуется ли этот проект.

"Случится это – очень хорошо. Не случится - площадка хорошая, обустроена наполовину, будет предложена инвесторам, которые хотят реализовать иные проекты, в том числе, наверняка, и сама "Роснефть" зайдет. Но пока конкретного отказа не было… Посмотрим, может, на формах пройдут какие-то решения", - добавил губернатор.

Проект ВНХК предусматривает создание на Дальнем Востоке крупного нефтехимического комплекса. Совет директоров "Роснефти" одобрил общую концепцию строительства предприятия еще в 2010 году. В мае в ходе телефонной конференции для инвесторов "Роснефть" сообщила, что проект строительства ВНХК более не является рентабельным в условиях реализации налогового маневра в нефтяной отрасли России и поэтому он был исключен из инвестиционной программы компании.

В ответ на заявления "Роснефти" в Минфине сообщили, что налоговый маневр, наоборот, улучшал экономические показатели реализации первой очереди ВНХК и привел к увеличению его господдержки. "Роснефть" в свою очередь отметила, что будет готова вернуться к проекту при привлекательных и стабильных фискальных условиях, продолжит диалог с властями, чтобы попытаться найти эффективную экономическую модель для ВНХК.