Трамп готов принять от иностранцев информацию о соперниках на выборах

ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не против принять от иностранцев информацию о своих соперниках на выборах в 2020 году, так как не считает сбор такой информации вмешательством в выборы.

"Если кто-то позвонит из (другой) страны, Норвегии (и скажет): "У нас есть информация о вашем оппоненте" - я думаю, что я захочу ее послушать… Это не вмешательство, у них есть информация – думаю, я приму ее", - заявил Трамп в интервью телеканалу ABC News

По его словам, в случае, если он подумает, что "что-то не так", он обратится в ФБР, но не в случае, когда речь идет о том, что он назвал "исследование оппонента".

Трамп также раскритиковал слова директора ФБР Кристофера Рэя, который на днях заявил, что "ФБР хотело бы знать о таких случаях".

"Директор ФБР не прав, потому что, честно говоря, в жизни это так не бывает", - сказал он.

Окружение Трампа, в том числе его сына Дональда Трампа-младшего, подозревают в том, что они готовы были принять от российских представителей компромат на Хиллари Клинтон, которая баллотировалась в президенты в 2016 году. И в Белом доме, и в Кремле отрицают, что вступали в какой-то сговор на этот счет.