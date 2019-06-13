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РИА Новости

Трамп готов принять от иностранцев информацию о соперниках на выборах

02:31
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не против принять от иностранцев информацию о своих соперниках на выборах в 2020 году, так как не считает сбор такой информации вмешательством в выборы.
"Если кто-то позвонит из (другой) страны, Норвегии (и скажет): "У нас есть информация о вашем оппоненте" - я думаю, что я захочу ее послушать… Это не вмешательство, у них есть информация – думаю, я приму ее", - заявил Трамп в интервью телеканалу ABC News.
По его словам, в случае, если он подумает, что "что-то не так", он обратится в ФБР, но не в случае, когда речь идет о том, что он назвал "исследование оппонента".
Трамп также раскритиковал слова директора ФБР Кристофера Рэя, который на днях заявил, что "ФБР хотело бы знать о таких случаях".
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"Директор ФБР не прав, потому что, честно говоря, в жизни это так не бывает", - сказал он.
Окружение Трампа, в том числе его сына Дональда Трампа-младшего, подозревают в том, что они готовы были принять от российских представителей компромат на Хиллари Клинтон, которая баллотировалась в президенты в 2016 году. И в Белом доме, и в Кремле отрицают, что вступали в какой-то сговор на этот счет.
Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в американские выборы, которые Москва отрицает. Спецпрокурор в апреле завершил расследование, подтвердив обвинения во "вмешательстве". При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Кроме того, Мюллер не сделал однозначного заключения о том, мешал ли Трамп "осуществлению правосудия", то есть расследованию.
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Дональд ТрампФедеральное бюро расследований СШАСШАВ мире
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