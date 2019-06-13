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РИА Новости

Сербия готова стать площадкой для российско-американского саммита

01:52
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 16 июля 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 16 июля 2018
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сербия готова провести на своей территории саммит РФ и США и стать связующим звеном для налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил первый вице-премьер, глава МИД балканского государства Ивица Дачич.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона никаких предложений по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку американцы не инициировали подготовку к переговорам, она не ведется.
Дачич заявил газете "Известия", что руководство Сербии заинтересовано в улучшении российско-американских отношений и нормализации обстановки на международной арене. Глава МИД Сербии подчеркнул, что страна готова стать "связующим звеном и мостом для налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном".
"Мы это уже предлагали два года назад, предложим и вновь. Думаю, что это идеальное решение. Белград всегда являлся местом встреч для различных политических сил. Поэтому мы готовы организовать такого рода переговоры", - отметил Дачич
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
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Ивица ДачичДональд ТрампМИД СербииВладимир ПутинСербияРоссияСШАВ мире
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