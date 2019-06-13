Сербия готова стать площадкой для российско-американского саммита

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сербия готова провести на своей территории саммит РФ и США и стать связующим звеном для налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил первый вице-премьер, глава МИД балканского государства Ивица Дачич.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона никаких предложений по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку американцы не инициировали подготовку к переговорам, она не ведется.

Дачич заявил газете " Известия ", что руководство Сербии заинтересовано в улучшении российско-американских отношений и нормализации обстановки на международной арене. Глава МИД Сербии подчеркнул, что страна готова стать "связующим звеном и мостом для налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном".