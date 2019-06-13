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РИА Новости

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

01:47
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© РИА Новости / Евгений Нескоромный / Перейти в фотобанкВулкан Ключевской на Камчатке. Архивное фото
Вулкан Ключевской на Камчатке. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Нескоромный
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Вулкан Ключевской на Камчатке. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июн — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту шесть тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).
Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской активизировался в среду, а 12 июня на исполине был зафиксирован выброс пепла на высоту пять тысяч метров над уровнем моря. Вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности.
"В четверг утром по местному времени на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс высотой шесть тысяч метров над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-западном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зарегистрировано.
Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4,75 тысячи метров. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи - находится в 30 километрах.
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