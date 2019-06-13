В Белоруссии отмечают интерес туристов к Чернобыльской зоне отчуждения

МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Туристы интересуются белорусской частью Чернобыльской зоны отчуждения, но большого потока этим летом не ожидается, что связано с пропускной способностью Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, который был создан после катастрофы на ЧАЭС для охраны загрязненной территории и научных исследований, сообщил РИА Новости замдиректора заповедника Максим Кудин.

Ранее представитель одной из украинских турфирм сообщил, что поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения увеличился после выхода сериала "Чернобыль" на американском телеканале HBO. Сериал является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.

"В марте в зоне отчуждения побывало семь человек, в апреле число посетителей выросло до 64. Однако нужно учитывать пропускную способность заповедника. Если на Украине, скажем, это все передано на откуп туроператорам, и там по 400-500 человек в день заезжают автобусами (в зону отчуждения – ред.), то в Белоруссии ситуация другая. На июнь-июль график уже более-менее расписан, то есть интерес к посещению есть: мы вышли на десять групп в месяц, это пока максимальная пропускная способность научной части", - рассказал Кудин, отвечая на вопрос об ожиданиях от туризма летом, в том числе в связи с выходом сериала "Чернобыль".

Как отметил собеседник агентства, группы формируются разные, есть как индивидуальные поездки для одного человека с гидом, так и группы по 20 человек. Число посетителей в месяц варьируется, как правило, от 30 до 70.

По словам замдиректора, на Украине чернобыльский туризм развивается еще с 1990-х годов, там в зоне отчуждения принимают до 72 тысяч туристов в год. Для Белоруссии это новое направление. Указ, дающий право операторам заниматься туристической деятельностью на территории Полесского заповедника, был подписан в ноябре 2018 года. То есть республика открыла зону отчуждения для туристов совсем недавно, так что динамику проследить сложно, уточнил собеседник агентства.

Он рассказал, что в основном экскурсии покупают туристы из Польши, Нидерландов и постсоветских стран, в том числе России. Однако есть также разовые поездки из Великобритании, США, Индонезии, Австралии. Посетителей с белорусской стороны пока немного. При этом привозить гостей вправе любые туроператоры, заключившие с заповедником договор, а водить клиентов по экскурсионным маршрутам могут только сотрудники, которые точно знают, где находиться безопасно.

"Стоимость туров в летний период не изменилась, мы работаем по прейскуранту, он вступил в силу в мае. Люди могут и сами напрямую в заповедник обращаться, чтобы купить тур, но пока у нас не компонуют группы. Напрямую в заповедник может обратиться только группа либо туроператор. Цена на группу составляет от 160 до 350 долларов - в зависимости от числа посетителей, транспорта, времени, протяженности маршрута", - пояснил Кудин.

По его словам, экскурсии на постоянной основе проводятся по двум маршрутам, они более популярны. Всего таких маршрутов пять, в том числе водный. Можно посмотреть на заброшенные объекты, которые в свое время были построены с перспективой развития региона - крупный животноводческий комплекс, завод по производству комбикормов, а также побывать в некоторых заброшенных деревнях. В маршруты входит посещение поселка Солнечный, где есть многоквартирные четырехэтажные дома, торгово-развлекательный комплекс, школа и детский сад.

Кудин уточнил, что для туристов подобраны маршруты с минимальными дозами радиации, перед каждой экскурсией проводится инструктаж, и если ему следовать, то полученные дозы радиации будут минимальными.