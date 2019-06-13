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РИА Новости
Туризм

В Белоруссии отмечают интерес туристов к Чернобыльской зоне отчуждения

01:51
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoТуристы возле Нового безопасного конфайнмента над старым саркофагом, покрывающим поврежденный четвертый реактор на Чернобыльской АЭС
Туристы возле Нового безопасного конфайнмента над старым саркофагом, покрывающим поврежденный четвертый реактор на Чернобыльской АЭС
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Туристы интересуются белорусской частью Чернобыльской зоны отчуждения, но большого потока этим летом не ожидается, что связано с пропускной способностью Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, который был создан после катастрофы на ЧАЭС для охраны загрязненной территории и научных исследований, сообщил РИА Новости замдиректора заповедника Максим Кудин.
Ранее представитель одной из украинских турфирм сообщил, что поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения увеличился после выхода сериала "Чернобыль" на американском телеканале HBO. Сериал является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
"В марте в зоне отчуждения побывало семь человек, в апреле число посетителей выросло до 64. Однако нужно учитывать пропускную способность заповедника. Если на Украине, скажем, это все передано на откуп туроператорам, и там по 400-500 человек в день заезжают автобусами (в зону отчуждения – ред.), то в Белоруссии ситуация другая. На июнь-июль график уже более-менее расписан, то есть интерес к посещению есть: мы вышли на десять групп в месяц, это пока максимальная пропускная способность научной части", - рассказал Кудин, отвечая на вопрос об ожиданиях от туризма летом, в том числе в связи с выходом сериала "Чернобыль".
Как отметил собеседник агентства, группы формируются разные, есть как индивидуальные поездки для одного человека с гидом, так и группы по 20 человек. Число посетителей в месяц варьируется, как правило, от 30 до 70.
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По словам замдиректора, на Украине чернобыльский туризм развивается еще с 1990-х годов, там в зоне отчуждения принимают до 72 тысяч туристов в год. Для Белоруссии это новое направление. Указ, дающий право операторам заниматься туристической деятельностью на территории Полесского заповедника, был подписан в ноябре 2018 года. То есть республика открыла зону отчуждения для туристов совсем недавно, так что динамику проследить сложно, уточнил собеседник агентства.
Он рассказал, что в основном экскурсии покупают туристы из Польши, Нидерландов и постсоветских стран, в том числе России. Однако есть также разовые поездки из Великобритании, США, Индонезии, Австралии. Посетителей с белорусской стороны пока немного. При этом привозить гостей вправе любые туроператоры, заключившие с заповедником договор, а водить клиентов по экскурсионным маршрутам могут только сотрудники, которые точно знают, где находиться безопасно.
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"Стоимость туров в летний период не изменилась, мы работаем по прейскуранту, он вступил в силу в мае. Люди могут и сами напрямую в заповедник обращаться, чтобы купить тур, но пока у нас не компонуют группы. Напрямую в заповедник может обратиться только группа либо туроператор. Цена на группу составляет от 160 до 350 долларов - в зависимости от числа посетителей, транспорта, времени, протяженности маршрута", - пояснил Кудин.
По его словам, экскурсии на постоянной основе проводятся по двум маршрутам, они более популярны. Всего таких маршрутов пять, в том числе водный. Можно посмотреть на заброшенные объекты, которые в свое время были построены с перспективой развития региона - крупный животноводческий комплекс, завод по производству комбикормов, а также побывать в некоторых заброшенных деревнях. В маршруты входит посещение поселка Солнечный, где есть многоквартирные четырехэтажные дома, торгово-развлекательный комплекс, школа и детский сад.
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Кудин уточнил, что для туристов подобраны маршруты с минимальными дозами радиации, перед каждой экскурсией проводится инструктаж, и если ему следовать, то полученные дозы радиации будут минимальными.
Катастрофа на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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