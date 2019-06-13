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РИА Новости
Туризм

В Хельсинки ночную жизнь будет контролировать специальный "лоцман"

00:21
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦентр Хельсинки.
Центр Хельсинки.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Хельсинки появится ночной мэр, который займется развитием жизни города в темное время суток, сообщает "ЕвроПульс".
Ожидается, что выборы на должность "ночного лоцмана" пройдут в ближайшее время, а срок его полномочий продлится до конца 2021 года.
Мэрия Хельсинки провела исследование, выясняя у жителей, какой должна быть ночная жизнь в городе. Оказалось, что вместе с обычными развлечениями - клубами, фестивалями, которые уже есть, жителям не хватает, например, круглосуточно работающих спортклубов.
При этом респонденты считают, что ночные развлечения стоит сконцентрировать в одном месте, чтобы остальные горожане могли ночью отдохнуть в тишине.
Первый ночной мэр в мире появился в Амстердаме в 2012 году. С тех пор специальную должность по развитию ночной жизни ввели власти Лондона, Парижа, Сиднея, Сан-Франциско, Праги и других городов.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмФинляндияХельсинки
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