Межгосударственные отношения России и Киргизии

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, 27 июля 2000 года – российско-киргизская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. Договорно-правовую базу составляют около 160 двусторонних межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.

Российско-киргизские контакты на высшем уровне носят интенсивный характер.

29 ноября 2017 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил Россию с рабочим визитом. Это была первая зарубежная поездка Жээнбекова после вступления в должность главы государства ( 24 ноября 2017 года ).

14 мая 2018 года Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков встретились в Сочи "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета.



14 июня 2018 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 14 июня 2018 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил Москву с рабочим визитом. В ходе визита он посетил церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Москве.

9 февраля 2019 года в Сочи состоялась неформальная встреча Владимира Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

28 марта 2019 года президент России Владимир Путин посетил Киргизию с государственным визитом. После официальной церемонии встречи главы двух государств провели беседу в узком составе, после чего консультации продолжились с участием членов делегаций. Обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. По итогам встречи был подписан пакет документов

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков также приняли участие в пленарном заседании восьмой Российско-киргизской межрегиональной конференции и посетили Дом-музей писателя Чингиза Айтматова в Бишкеке.

Регулярный характер носят встречи на уровне премьер-министров двух стран.

2 февраля 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с премьер-министром Киргизии Сапаром Исаковым в Алма-Ате.

1 июня Дмитрий Медведев провел переговоры с премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым в Душанбе в рамках заседания Совета глав правительств СНГ.

27 июля главы правительств России и Киргизии провели встречу в Санкт-Петербурге "на полях" заседания Евразийского межправсовета.

Динамично развивается российско-киргизское взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, поддерживаются межпарламентские связи.

3-4 февраля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с официальным визитом Бишкек, где был принят президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и провел переговоры с министром иностранных дел Киргизии Чынгызом Айдарбековым.

22 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Бишкек для участия в заседаниях Советов министров иностранных дел государств-членов ШОС и ОДКБ. В ходе визита он был принят президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.



По данным ФТС РФ, товарооборот России и Киргизии в 2018 году Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии.По данным ФТС РФ, товарооборот России и Киргизии в 2018 году составил 1,883 миллиарда долларов , в том числе российского экспорта – 1,635 миллиарда долларов и импорта – 248,3 миллиона долларов.

По итогам января-марта 2019 года товарооборот России и Киргизии составил 403,7 миллиона долларов , в том числе российского экспорта – 343,3 миллиона долларов и импорта – 60,3 миллиона долларов.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и др.

Импорт представлен металлами и изделиями из них, текстилем и обувью, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и другими товарами.

Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является газовая отрасль. Во исполнение двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизии от 26 июля 2013 года ПАО "Газпром" ведет работу по бесперебойному обеспечению потребностей республики в газе

Россия является одним из ведущих инвесторов в Киргизию. Объем накопленных российских капиталовложений составляет свыше 200 миллионов долларов. Эти ресурсы направлены в предприятия обрабатывающей промышленности, в оптовую и розничную торговлю, геологоразведку, а также в добычу полезных ископаемых.

Эффективным инструментом двустороннего экономического сотрудничества является Российско-киргизский фонд развития, учрежденный в целях адаптации экономики Киргизии к участию в ЕАЭС. По данным на март 2019 года, фонд проинвестировал более полутора тысяч крупных и малых проектов на сумму 307 миллионов долларов. Среди них реконструкция аэропорта в Иссык-Кульской области, возведение завода стройматериалов в Ошской области, обувной фабрики в Чуйской области.

Важной составной частью всего комплекса российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество . На территории Киргизии находится объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

19 июня 2018 года вступил в силу подписанный 20 июня 2017 года в Москве договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества.

Приоритетные направления сотрудничества в гуманитарной сфере – образование и культура, укрепление в Киргизии позиций русского языка.

Реализуется Программа сотрудничества между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры, информации и туризма Киргизской Республики на 2018-2020 годы. В 2016 году в Киргизии с успехом прошли Дни культуры России и Неделя российского кино. Ответные Дни культуры Киргизии в России состоялись в июне 2017 года

В 2018 году в регионах России и Киргизии прошли мероприятия , посвященные 90-летию со дня рождения классика русской и киргизской литературы Чингиза Айтматова.

2020 год для России и Киргизии станет "перекрестным"

Укрепляются связи в образовательной сфере. Важнейшую роль в этом плане играет Киргизско-Российский Славянский университет, открытый в Бишкеке в 1993 году.

С июня 2011 года в Бишкеке работает Российский центр науки и культуры (РЦНК). В декабре 2016 года филиал РЦНК открылся в городе Ош