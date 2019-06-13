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РИА Новости
Культура

Джейк Джилленхол и Джессика Честейн снимутся в экранизации онлайн-игры

01:40
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканский актер Джейк Джилленхол на открытии 72-го Венецианского международного кинофестиваля
Американский актер Джейк Джилленхол на открытии 72-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Американские актеры Джейк Джилленхол и Джессика Честейн исполнят главные роли в фильме The Devision, основанном на ролевой онлайн-игре "Tom Clancy’s The Division".
Права на создание картины приобрел Netflix, сообщает Deadline.
Режиссером проекта станет Дэвид Литч, который снял "Джона Уика" и "Дэдпул 2". Адаптацией сценария займется Рейф Джадкинс ("Чак", "Агенты "Щ.И.Т.").
Первую часть онлайн-игры "Tom Clancy’s The Division" выпустили в 2016 году. Сейчас в нее играет более 20 миллионов человек. Последующая версия "The Division 2" вышла в марте 2019 года.
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КультураДжейк ДжилленхолNetflixДжессика Честейн
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