Джейк Джилленхол и Джессика Честейн снимутся в экранизации онлайн-игры

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Американские актеры Джейк Джилленхол и Джессика Честейн исполнят главные роли в фильме The Devision, основанном на ролевой онлайн-игре "Tom Clancy’s The Division".
Права на создание картины приобрел Netflix, сообщает Deadline.
Режиссером проекта станет Дэвид Литч, который снял "Джона Уика" и "Дэдпул 2". Адаптацией сценария займется Рейф Джадкинс ("Чак", "Агенты "Щ.И.Т.").
Первую часть онлайн-игры "Tom Clancy’s The Division" выпустили в 2016 году. Сейчас в нее играет более 20 миллионов человек. Последующая версия "The Division 2" вышла в марте 2019 года.
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