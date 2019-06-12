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РИА Новости

Трамп заявил о намерении встретиться с Си Цзиньпином на G20

Вчера, 20:45
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© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин после встречи в Мар-а-Лаго
Дональд Трампа и Си Цзиньпин после встречи в Мар-а-Лаго
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трампа и Си Цзиньпин после встречи в Мар-а-Лаго. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что он по-прежнему надеется на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите "большой двадцатки" в Японии.
"Мы ожидаем встречи с Си (Цзиньпином) на большой двадцатке", - сказал Трамп в рамках общения с прессой, посвященного визиту президента Польши Анджея Дуды в США. И добавил, что по-прежнему верит в заключение взаимовыгодной сделки с Китаем по торговле.
Во вторник глава американского минторга Уилбур Росс заявил, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках G20, судьба договоренностей будет решаться по итогам переговоров делегаций двух стран.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем на саммите G20 в Аргентине
Вчера, 10:00
"А ну-ка быстро сюда, мил человек": Трамп пригрозил Си ЦзиньпинуНикакого этикета, а сплошная грубость. Президент США пообещал новые экономические меры воздействия на Китай, если его лидер не приедет на саммит G20. Но тот и не думал отказываться от визита.
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Дональд ТрампСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаКитайСШАВ мире
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