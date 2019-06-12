Трамп заявил о намерении встретиться с Си Цзиньпином на G20

ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что он по-прежнему надеется на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите "большой двадцатки" в Японии.

"Мы ожидаем встречи с Си (Цзиньпином) на большой двадцатке", - сказал Трамп в рамках общения с прессой, посвященного визиту президента Польши Анджея Дуды в США. И добавил, что по-прежнему верит в заключение взаимовыгодной сделки с Китаем по торговле.

Во вторник глава американского минторга Уилбур Росс заявил, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках G20, судьба договоренностей будет решаться по итогам переговоров делегаций двух стран.