В Камеруне более 30 человек погибли в результате нападения боевиков

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Тридцать семь человек погибли в результате атаки боевиков группировки "Боко Харам" в городе Дарак на севере Камеруна в понедельник, сообщает портал Actu Cameroun со ссылкой на местные СМИ.
По данным ежедневной газеты Mutations, среди погибших было 10 мирных жителей и 27 военных. По данным других местных СМИ, вооруженные боевики напали на пост многонациональной объединенной оперативно-тактической группы, специализирующейся на борьбе против терроризма.
"Боко Харам" - радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.