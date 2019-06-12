В Камеруне более 30 человек погибли в результате нападения боевиков

В Камеруне вооруженные боевики похитили не менее 36 человек, пишут СМИ

В Камеруне вооруженные боевики похитили не менее 36 человек, пишут СМИ

"Боко Харам" - радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.