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РИА Новости

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии

Вчера, 17:21
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© РИА Новости / SpaceX Flickr / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты Falcon 9
Запуск ракеты Falcon 9
© РИА Новости / SpaceX Flickr
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Запуск ракеты Falcon 9. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
Старт ракеты был дан в расчетные 17.17 мск в среду. Ракета-носитель выводит на орбиту серию из трех спутников зондирования Земли, каждый аппарат весит около 1,4 тонн и должны быть последовательно выведен на орбиту через 54 минуты после старта.
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В создании спутников участвовали более 125 канадских компаний. Созвездие RADARSAT Constellation придет на смену системам RADARSAT-1, действовавшей с 1995 по 2013 год, и RADARSAT-2, работающей с 2007 года. RADARSAT Constellation предназначена для наблюдения за погодными условиями, при ликвидации стихийных бедствий и наблюдением за морской навигацией. Заказчиком запуска выступает Канадское космическое агентство.
Первая ступень ракеты-носителя совершает свой второй полет, ранее в марте она участвовала в тестовом запуске новейшего корабля Crew Dragon.
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Популярные комментарии
Все спутники успешно доставлены на орбиту. Первая ступень успешно совершила посадку в посадочной зоне 4, в 400 м от стартовой площадки. Кто-то ещё будет называть Маска жуликом?
12 июня, 20:25
Pan Satyros
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