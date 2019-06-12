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РИА Новости

Израиль действует против вражеских баз у своих границ, заявил Нетаньяху

Вчера, 17:19
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн – РИА Новости. Израиль действует "систематически и последовательно", чтобы не допустить появления вражеских баз у своих границ, сказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху после сообщений об очередной бомбардировке Сирии.
Он не стал напрямую упоминать о ночном ударе по приграничной возвышенности Телль аль-Хара и комментировать звучащие из Дамаска обвинения в причастности израильтян к атаке.
"Систематически и последовательно мы работаем над тем, чтобы не позволить нашим противникам развернуть поблизости нацеленные на нас базы", - сказал Нетаньяху, выступая на церемонии памяти четвертого президента страны Эфраима Кацира.
Он добавил, что Израиль не только отвечает силой на агрессию, но и действует превентивно, лишая врагов возможности для нападения.
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
17 мая, 22:45
ПВО Сирии отразили атаку объектов, запущенных с Голанских высот
Об израильском налете на неназванный объект на Телль аль-Хара минувшей ночью сообщило государственное телевидение Сирии. По его данным, ракетные удары были частично отражены ПВО, действовавшей в условиях радиоэлектронного подавления, и нанесли только материальный урон.
Основной целью бомбардировок Сирии, которые продолжаются последние несколько лет, израильтяне называют борьбу с враждебным присутствием Ирана и его сателлитов у своих северных границ.
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Биньямин НетаньяхуСирияИзраильВ мире
Популярные комментарии
В МИД России имеют противоположную точку зрения от вашей.Хотя удары по Сирии называют там не обоснованными, в МИД заявляют, что безопасность Израиля имеет первостепенное значение для России.
12 июня, 18:09
МСМаксим Стрелков
4100024
Безопасность Израиля является первостепенным вопросом для России, но удары израильских ВВС по территории Сирии нелегитимны и необоснованны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Именно эти слова скопированы с статьи, что я не так написал в своем комментарии?
12 июня, 19:58
МСМаксим Стрелков
3000006
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