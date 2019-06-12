Израиль действует против вражеских баз у своих границ, заявил Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн – РИА Новости. Израиль действует "систематически и последовательно", чтобы не допустить появления вражеских баз у своих границ, сказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху после сообщений об очередной бомбардировке Сирии.

Он не стал напрямую упоминать о ночном ударе по приграничной возвышенности Телль аль-Хара и комментировать звучащие из Дамаска обвинения в причастности израильтян к атаке.

"Систематически и последовательно мы работаем над тем, чтобы не позволить нашим противникам развернуть поблизости нацеленные на нас базы", - сказал Нетаньяху, выступая на церемонии памяти четвертого президента страны Эфраима Кацира.

Он добавил, что Израиль не только отвечает силой на агрессию, но и действует превентивно, лишая врагов возможности для нападения.

Об израильском налете на неназванный объект на Телль аль-Хара минувшей ночью сообщило государственное телевидение Сирии. По его данным, ракетные удары были частично отражены ПВО, действовавшей в условиях радиоэлектронного подавления, и нанесли только материальный урон.