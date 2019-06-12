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РИА Новости

Встреча с замгоссекретаря США Томпсон прошла позитивно, заявил Рябков

Вчера, 16:51
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
ПРАГА, 12 июн – РИА Новости. Расхождения между Россией и США по всей повестке дня глубоки, атмосфера довольно тяжелая, но прошедшие консультации с замгоссекретаря США Андреа Томпсон прошли в позитивной атмосфере, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что настрой перед консультациями в Праге был не столь оптимистичным, учитывая "серьезные, очень глубокие расхождения в подходах наших стран практически ко всем вопросам, составляющим повестку дня сферы контроля над вооружениями, но и не только - в политической сфере российско-американских отношений атмосфера довольно тяжелая".
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"Вторая причина, по которой мы не завышали уровень собственных ожиданий, связана с долгим отсутствием контактов в этом формате и отсутствием специализированного диалога в данном формате. Поэтому сам факт того, что встреча состоялась и прошла по-деловому, я бы даже сказал, в позитивной тональности, наверное, заслуживает внимания", - сказал замглавы МИД РФ.
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Сергей РябковРоссияСШАПолитика
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