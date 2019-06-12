Встреча с замгоссекретаря США Томпсон прошла позитивно, заявил Рябков

"Вторая причина, по которой мы не завышали уровень собственных ожиданий, связана с долгим отсутствием контактов в этом формате и отсутствием специализированного диалога в данном формате. Поэтому сам факт того, что встреча состоялась и прошла по-деловому, я бы даже сказал, в позитивной тональности, наверное, заслуживает внимания", - сказал замглавы МИД РФ.