Встреча с замгоссекретаря США Томпсон прошла позитивно, заявил Рябков

ПРАГА, 12 июн – РИА Новости. Расхождения между Россией и США по всей повестке дня глубоки, атмосфера довольно тяжелая, но прошедшие консультации с замгоссекретаря США Андреа Томпсон прошли в позитивной атмосфере, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что настрой перед консультациями в Праге был не столь оптимистичным, учитывая "серьезные, очень глубокие расхождения в подходах наших стран практически ко всем вопросам, составляющим повестку дня сферы контроля над вооружениями, но и не только - в политической сфере российско-американских отношений атмосфера довольно тяжелая".
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"Вторая причина, по которой мы не завышали уровень собственных ожиданий, связана с долгим отсутствием контактов в этом формате и отсутствием специализированного диалога в данном формате. Поэтому сам факт того, что встреча состоялась и прошла по-деловому, я бы даже сказал, в позитивной тональности, наверное, заслуживает внимания", - сказал замглавы МИД РФ.