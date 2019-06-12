Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T14:44Z
https://ria.ru/20190612/1555510470.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150647/77/1506477792_0:67:3403:1981_1036x0_80_0_0_2ff66b9d7e0da5f0db1951567e82e99c.jpg
РИА Новости

Украинская делегация в ПАСЕ попросила Зеленского о поддержке

Вчера, 14:44
3387
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДелегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ
Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ. Архивное фото
КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) ожидает встречи с президентом Владимиром Зеленским, чтобы просить его о поддержке, заявила в среду член делегации, депутат Верховной рады Мария Ионова.
Ранее руководитель украинской делегации ПАСЕ Владимир Арьев после прошедших консультаций России и ПАСЕ по обеспечению равноправия всех национальных делегаций попросил Зеленского встретиться с национальной делегацией в ассамблее.
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
27 мая, 08:00
Россия принуждает ПАСЕ к сдаче Украины
"Мы ожидаем, что новоизбранный президент Зеленский встретится с делегацией (Украины в ПАСЕ – ред.) и мы очертим, где нам нужна его политическая международная поддержка", - заявила Ионова. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".
На апрельской сессии Ассамблеи была принята резолюция, в которой, впервые с 2014 года российской делегации было предложено вернуться. В начале июня профильный регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии, на которой будет избираться генсек Совета Европы и судьи ЕСПЧ. Проект принятого документа также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено. Украинская сторона раскритиковала проект резолюции, по которой в первый день работы сессии – 24 июня - предстоит голосование.
Президент Украины Петр Порошенко на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы
23 января, 08:00
Европа отомстила Украине за российские деньги
34310112
Обсудить 2
Владимир ЗеленскийПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
Пекин призвал правильно интерпретировать слова Путина о "тиграх и обезьяне"
РИА
Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала слова Болтона о распространении Россией слухов
Логотип компании Газпром
Представитель Зеленского призвал "Газпром" исполнять решение арбитража
Здание Верховной рады Украины в Киеве
На Украине объяснили необходимость улучшения отношений с Россией
Лента
новостей
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин рассказал об ответе Киева в случае возвращения России в ПАСЕ
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокурор Украины отказался покинуть пост по требованию Зеленского
Сотрудники правоохранительных органов во время несогласованной акции в Москве. 12 июня 2019
В Москве более 200 человек задержали за участие в несогласованной акции
Подростки смотрят на город Кабул
Названа самая опасная страна в мире
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Два кандидата из списка "Слуги народа" отказались баллотироваться в Раду
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Источник: постпреды стран ЕС решили продлить "крымские санкции"
Газовое оборудование в Львовской области
Эксперт оценил идею Киева о новом способе закупки российского газа
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
Андрей Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
СМИ: в Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из России
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали слова Климкина об "индульгенции России" в ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04МИД Ирана отверг обвинения арабских стран в поставках ракет хуситам
12:03Актриса Анна Михалкова призналась в нелюбви к комедиям
12:03Цискаридзе призвал сократить список театров, которые получают господдержку
12:02Посольство в Иране уточняет данные о россиянах среди спасенных моряков
12:01В Калужской области изъяли 30 килограммов амфетаминов в нарколаборатории
12:01Эксперт прокомментировал размещение в Польше беспилотников США
12:00Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
11:59В Калужской области задержали организаторов нарколаборатории
11:57Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
11:55Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
11:51Эксперт прокомментировал требование банков к клиентам о раскрытии расходов
11:50Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
11:49ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО
11:48В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права
11:46В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше
11:45В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
11:45Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне
11:44ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
11:40В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев
11:38В авиакатастрофе с Ан-32 в Индии никто не выжил
Лента новостейМолния