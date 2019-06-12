Украинская делегация в ПАСЕ попросила Зеленского о поддержке

На апрельской сессии Ассамблеи была принята резолюция, в которой, впервые с 2014 года российской делегации было предложено вернуться. В начале июня профильный регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии, на которой будет избираться генсек Совета Европы и судьи ЕСПЧ. Проект принятого документа также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено. Украинская сторона раскритиковала проект резолюции, по которой в первый день работы сессии – 24 июня - предстоит голосование.