Украинская делегация в ПАСЕ попросила Зеленского о поддержке

КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) ожидает встречи с президентом Владимиром Зеленским, чтобы просить его о поддержке, заявила в среду член делегации, депутат Верховной рады Мария Ионова.
Ранее руководитель украинской делегации ПАСЕ Владимир Арьев после прошедших консультаций России и ПАСЕ по обеспечению равноправия всех национальных делегаций попросил Зеленского встретиться с национальной делегацией в ассамблее.
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"Мы ожидаем, что новоизбранный президент Зеленский встретится с делегацией (Украины в ПАСЕ – ред.) и мы очертим, где нам нужна его политическая международная поддержка", - заявила Ионова. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".
На апрельской сессии Ассамблеи была принята резолюция, в которой, впервые с 2014 года российской делегации было предложено вернуться. В начале июня профильный регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии, на которой будет избираться генсек Совета Европы и судьи ЕСПЧ. Проект принятого документа также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено. Украинская сторона раскритиковала проект резолюции, по которой в первый день работы сессии – 24 июня - предстоит голосование.
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