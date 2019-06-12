В Севастополе развернули огромный флаг России

"Главный символ государства развернули на площадке перед памятником "Солдат и Матрос". Площадь флага составляет 2400 квадратных метров, его длина – 60 метров, ширина – 40 метров. В акции приняли участие более 100 человек", - сообщила пресс-служба партии.

Секретарь севастопольского регионального отделения ЕР, депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин поздравил юных севастопольцев, родившихся ровно пять лет назад, 12 июня 2014 года. Флешмоб в честь Дня России сопровождал торжественный военный оркестр, который исполнил гимны Севастополя и России.

"Для Севастополя это особый день. Хочу поздравить всех севастопольцев с Днем России! Мы – единая команда вместе со всей нашей необъятной страной. Сегодня мы собрались здесь, у памятника "Солдат и Матрос", потому что это место – символ стойкости и мужества русского народа", - приводит слова Саблина пресс-служба.