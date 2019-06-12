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РИА Новости

В Севастополе развернули огромный флаг России

Вчера, 14:28
5397
© Фото : партия "Единая Россия"Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником "Солдат и Матрос" в Севастополе. 12 июня 2019
Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником Солдат и Матрос в Севастополе. 12 июня 2019
© Фото : партия "Единая Россия"
Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником "Солдат и Матрос" в Севастополе. 12 июня 2019
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Активисты Молодежного совета при региональном отделении партии "Единая Россия" вместе с жителями Севастополя развернули огромный флаг России, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".
"Главный символ государства развернули на площадке перед памятником "Солдат и Матрос". Площадь флага составляет 2400 квадратных метров, его длина – 60 метров, ширина – 40 метров. В акции приняли участие более 100 человек", - сообщила пресс-служба партии.
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль.
Вчера, 00:39
День России
Секретарь севастопольского регионального отделения ЕР, депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин поздравил юных севастопольцев, родившихся ровно пять лет назад, 12 июня 2014 года. Флешмоб в честь Дня России сопровождал торжественный военный оркестр, который исполнил гимны Севастополя и России.
Тест
Вчера, 08:00
"Для Севастополя это особый день. Хочу поздравить всех севастопольцев с Днем России! Мы – единая команда вместе со всей нашей необъятной страной. Сегодня мы собрались здесь, у памятника "Солдат и Матрос", потому что это место – символ стойкости и мужества русского народа", - приводит слова Саблина пресс-служба.
Празднование Дня России
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День России.

Девушки на праздновании Дня России в Челябинске
1 из 15

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

Празднование Дня России во Владивостоке
2 из 15

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.

Участник праздничного митинга, посвященного Дню России, на площади перед мечетью Сердце Чечни в Грозном
3 из 15

В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента от 2 июня 1994 года его объявили государственным праздником.

Молодые люди в национальных костюмах выступают на Дне России в парке им. М. Горького в Казани
4 из 15

В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента от 2 июня 1994 года его объявили государственным праздником.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.

Девушки с флагами на праздновании Дня России в Челябинске
5 из 15

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.

Молодые люди на праздновании Дня России в парке им. М. Горького в Казани
6 из 15

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На фото: участники флэшмоба "Я люблю Россию" развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре.

Участники флэшмоба Я люблю Россию развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре
7 из 15

На фото: участники флэшмоба "Я люблю Россию" развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

На фото: молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске.

Молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске
8 из 15

На фото: молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока
9 из 15

На фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

День России празднуют по всей стране — вне зависимости от религиозных предпочтений и политических взглядов.

Девушка в национальном костюме на праздновании Дня России в Челябинске
10 из 15

День России празднуют по всей стране — вне зависимости от религиозных предпочтений и политических взглядов.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

На фото: участники ансамбля песни и танца "Заманхо" выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.

Участники ансамбля песни и танца Заманхо выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью Сердце Чечни в Грозном
11 из 15

На фото: участники ансамбля песни и танца "Заманхо" выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине.

Празднование Дня России в парке им. М. Горького в Казани
12 из 15

Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Россияне дорожат тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов, заявил Путин.

Молодые люди в национальных костюмах выступают на праздновании Дня России в парке им. М. Горького в Казани
13 из 15

Россияне дорожат тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов, заявил Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Российский президент призвал граждан страны делать все для ее дальнейшего развития и процветания.

Молодые люди в национальных костюмах на Параде дружбы народов в парке им. М. Горького в Казани
14 из 15

Российский президент призвал граждан страны делать все для ее дальнейшего развития и процветания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Путин напомнил, что история России создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины.

Девушка в национальном костюме на праздновании Дня России в парке им. М. Горького в Казани
15 из 15

Путин напомнил, что история России создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 15

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
2 из 15

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 15

В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
4 из 15

В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента от 2 июня 1994 года его объявили государственным праздником.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 15

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
6 из 15

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 15

На фото: участники флэшмоба "Я люблю Россию" развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
8 из 15

На фото: молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
9 из 15

На фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 15

День России празднуют по всей стране — вне зависимости от религиозных предпочтений и политических взглядов.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
11 из 15

На фото: участники ансамбля песни и танца "Заманхо" выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
13 из 15

Россияне дорожат тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов, заявил Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
14 из 15

Российский президент призвал граждан страны делать все для ее дальнейшего развития и процветания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
15 из 15

Путин напомнил, что история России создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4840004
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День РоссииСевастопольОбщество
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