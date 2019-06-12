В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Свыше тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 038 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 327 человек (женщин – 98, детей – 167), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 711 человек (женщин – 213, детей – 363), - говорится в сообщении.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 3 гектара территорий. Кроме того, специалисты уничтожили 36 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.