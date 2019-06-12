Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T13:24Z
https://ria.ru/20190612/1555509047.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

Вчера, 13:24
292
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Свыше тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 038 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 327 человек (женщин – 98, детей – 167), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 711 человек (женщин – 213, детей – 363), - говорится в сообщении.
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Вчера, 10:12
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 3 гектара территорий. Кроме того, специалисты уничтожили 36 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
501000
Обсудить 0
Война в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
РИА
Новости
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Российский постпред в Вене обвинил США в ухудшении обстановки вокруг СВПД
Государственные флаги России и Китая на эсминце Ши Цзячжуан
Любые планы посеять вражду с Россией обречены на провал, заявили в МИД КНР
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
В МИД прокомментировали введение новых санкций США против Сирии
Лента
новостей
Антиамериканский рисунок в Тегеране
Россия призвала США пересмотреть позицию по иранской ядерной программе
В аэропорту Порту задержали гражданина Италии, "заминировавшего" самолет
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
МИД Китая опроверг сообщения о готовности Пекина направить армию в Гонконг
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
Еврокомиссия призвала готовиться к возможности "жесткого" Brexit
Павильон компании Huawei
Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций
Президент Ирана Хасан Роухани
Потенциал давления США на Иран иссяк, заявил Роухани
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон попросил госслужащих и силовиков поддержать законное правительство
СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
Джонсон заявил, что не рвется к "жесткому" Brexit
Газовое оборудование в Львовской области
Эксперт оценил идею Киева о новом способе закупки российского газа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:08В Иране опровергли присутствие военных советников в Йемене
12:04МИД Ирана отверг обвинения арабских стран в поставках ракет хуситам
12:03Актриса Анна Михалкова призналась в нелюбви к комедиям
12:03Цискаридзе призвал сократить список театров, которые получают господдержку
12:02Посольство в Иране уточняет данные о россиянах среди спасенных моряков
12:01В Калужской области изъяли 30 килограммов амфетаминов в нарколаборатории
12:01Эксперт прокомментировал размещение в Польше беспилотников США
12:00Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
11:59В Калужской области задержали организаторов нарколаборатории
11:57Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
11:55Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
11:51Эксперт прокомментировал требование банков к клиентам о раскрытии расходов
11:50Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
11:49ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО
11:48В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права
11:46В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше
11:45В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
11:45Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне
11:44ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
11:40В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев
Лента новостейМолния