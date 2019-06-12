Робот проведет виртуальную экскурсию по Музею современной истории России

Робот на одном из выставочных стендов

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Робот последнего поколения по имени Клиоша 12 июня в социальной сети "Одноклассники" проведет первую виртуальную экскурсию по Музею современной истории, сообщает пресс-служба социальной сети.

Присоединиться к онлайн-трансляция можно будет в 16.00 по московскому времени на официальной странице музея

Разработчики регулярно адаптируют робота к новым задачам, а также совершенствуют его познания о музейных экспонатах и истории России.

В прямом эфире необычный экскурсовод расскажет пользователям "Одноклассников" о новейшей истории России от путча в 1991 году до чемпионата мира по футболу в 2018-м.