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РИА Новости

Робот проведет виртуальную экскурсию по Музею современной истории России

11:06
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРобот на одном из выставочных стендов
Робот на одном из выставочных стендов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Робот последнего поколения по имени Клиоша 12 июня в социальной сети "Одноклассники" проведет первую виртуальную экскурсию по Музею современной истории, сообщает пресс-служба социальной сети.
Присоединиться к онлайн-трансляция можно будет в 16.00 по московскому времени на официальной странице музея.
Разработчики регулярно адаптируют робота к новым задачам, а также совершенствуют его познания о музейных экспонатах и истории России.
В прямом эфире необычный экскурсовод расскажет пользователям "Одноклассников" о новейшей истории России от путча в 1991 году до чемпионата мира по футболу в 2018-м.
Зрители увидят экспонаты с церемоний инаугурации президента СССР Михаила Горбачева, президента Российской Федерации Бориса Ельцина, а также первые мобильные телефоны, акции "Хопер" и МММ, личные вещи космонавтов и футбольный мяч, подписанный игроками сборной России после ЧМ-2018 по футболу.
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ОдноклассникиМузей современной истории РоссииОбщество
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