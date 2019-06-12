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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:12
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – девять, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Хама – два, Алеппо – два", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Согласно данным ведомства, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, составляет 2 тысячи 518.
"Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234", - отмечается в сообщении.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияРоссияВ мире
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