В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – девять, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Хама – два, Алеппо – два", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Согласно данным ведомства, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, составляет 2 тысячи 518.