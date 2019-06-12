Американские ученые попрощались с российским телескопом "Спектр-Р"

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ученые Национальной радиоастрономической обсерватории США попрощались с российским космическим телескопом "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), эксплуатация которого была прекращена в конце мая, в своем сообщении они использовали написанное латиницей слово "Dosvedanya".

Американская Национальная радиоастрономическая обсерватория NRAO создаёт и управляет высокочувствительными радиотелескопами в интересах ученых всего мира. В частности, к ней относится радиотелескоп Грин-Бэнк в штате Западная Вирджиния, который получал научную информацию со "Спектра-Р".

"До свидания и прощай, "Радиоастрон", - написала NRAO в Twitter , добавив метку "радиотелескоп Грин-Бэнк".

При этом слово "до свидания" американские учёные написали по-русски, но латиницей: "Dosvedanya and Farewell, RadioAstron".

Ранее сообщалось, что 30 мая Роскосмос решил завершить эксплуатацию обсерватории "Спектр-Р". С 10 января "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), запущенный в июле 2011 года и проработавший семь с половиной лет вместо трех, гарантированных разработчиком спутника (НПО имени Лавочкина), перестал принимать команды с Земли. Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, на спутнике отказал последний из трех комплектов приемо-передающего устройства, что не позволяет ему принимать команды. Все предпринятые попытки восстановить связь со "Спектром-Р" закончились неудачей. Сами учёные сообщили, что причиной поломки стала радиация.

В рамках проекта российские учёные работали совместно с коллегами из Европы, США, Украины, Австралии, Японии и других стран.