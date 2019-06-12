Источник назвал цель визита Абэ в Иран

ТОКИО, 12 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Настоящая цель первого за 41 год визита японского премьера в Иран заключается в том, чтобы привезти на саммит "двадцатки", который в июне пройдет в Осаке, духовного лидера аятоллу Али Хаменеи и организовать его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Именно этим и объясняется скоропалительность визита – по японским меркам визит премьер-министра, да еще первый за 41 год, был подготовлен и организован беспрецедентно быстро. Косвенно на то, что именно такая задача стоит перед японским премьером, указывает и "контрольный звонок" между лидерами Японии и США, проведенный накануне вылета Абэ в Тегеран. Примечательно, что его содержание не раскрывается, однако в СМИ просочились два намека на то, о чем шла беседа – Абэ передал Трампу свое намерение способствовать снижению напряженности на Ближнем Востоке, а затем оба лидера подтвердили важность взаимодействия для успеха проведения саммита "двадцатки" в Осаке в конце этого месяца.