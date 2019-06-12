Президент Молдавии надеется на укрепление сотрудничества с Россией

КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додона поздравил лидера РФ Владимира Путина с Днем России и выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества.
"Сердечно поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с государственным праздником – Днём России – и передаю самые добрые пожелания мира и процветания. Искренне убеждён в том, что традиционное полномасштабное сотрудничество между нашими странами будет неуклонно укрепляться к обоюдной пользе дружественных молдавского и русского народов, - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент Молдавии отметил, что конструктивный молдавско-российский диалог на высшем уровне развивается очень активно. По его словам, сейчас также активизируются исторически обусловленные культурные и гуманитарные связи, возобновляется стратегическое партнерство Молдавии с Россией.