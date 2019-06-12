Президент Молдавии надеется на укрепление сотрудничества с Россией

"Сердечно поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с государственным праздником – Днём России – и передаю самые добрые пожелания мира и процветания. Искренне убеждён в том, что традиционное полномасштабное сотрудничество между нашими странами будет неуклонно укрепляться к обоюдной пользе дружественных молдавского и русского народов, - написал Додон на своей странице в Facebook.