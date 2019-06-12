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РИА Новости

Президент Молдавии надеется на укрепление сотрудничества с Россией

09:31
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додона поздравил лидера РФ Владимира Путина с Днем России и выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества.

"Сердечно поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с государственным праздником – Днём России – и передаю самые добрые пожелания мира и процветания. Искренне убеждён в том, что традиционное полномасштабное сотрудничество между нашими странами будет неуклонно укрепляться к обоюдной пользе дружественных молдавского и русского народов, - написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент Молдавии отметил, что конструктивный молдавско-российский диалог на высшем уровне развивается очень активно. По его словам, сейчас также активизируются исторически обусловленные культурные и гуманитарные связи, возобновляется стратегическое партнерство Молдавии с Россией.
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Игорь ДодонВладимир ПутинМолдавияРоссияПолитика
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