Президент Армении уверен в укреплении отношений с Россией

"Уверен, что дружба между нашими народами и в дальнейшем будет служить прочной основой для укрепления армяно-российских отношений и расширения партнерского взаимодействия между нашими странами", - говорится в послании, текст которого поступил в распоряжение РИА Новости.

По данным пресс-службы, Саркисян с удовлетворением констатировал, что стратегическое партнерство между Арменией и Россией и братские связи двух народов еще более упрочились, что отражается на отношениях как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций и региональных союзов.