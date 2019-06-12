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РИА Новости

Президент Армении уверен в укреплении отношений с Россией

08:49
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкАрмен Саркисян
Армен Саркисян
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Армен Саркисян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян направил в среду поздравительное послание российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России, в котором выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, говорится в сообщении президентской пресс-службы.
"Уверен, что дружба между нашими народами и в дальнейшем будет служить прочной основой для укрепления армяно-российских отношений и расширения партнерского взаимодействия между нашими странами", - говорится в послании, текст которого поступил в распоряжение РИА Новости.
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Межгосударственные отношения России и Армении
По данным пресс-службы, Саркисян с удовлетворением констатировал, что стратегическое партнерство между Арменией и Россией и братские связи двух народов еще более упрочились, что отражается на отношениях как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций и региональных союзов.
"Саркисян пожелал Путин крепкого здоровья и успехов, а братскому народу России - мира, благополучия и процветания", - отмечается в сообщении.
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Армен СаркисянВладимир ПутинРоссияАрменияВ мире
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