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РИА Новости

В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

08:42
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ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Во вторник Народная милиция ЛНР заявляла об одном обстреле со стороны ВС Украины.
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"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Уточняется, что обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР у населенных пунктов Калиново, Пришиб, а также район КПП "Станица Луганская".
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