В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Во вторник Народная милиция ЛНР заявляла об одном обстреле со стороны ВС Украины.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.