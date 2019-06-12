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РИА Новости

В Китае инфляция в мае составила 2,7%

06:18
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани. Архивное фото
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Китайские юани. Архивное фото
ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае по итогам мая вырос на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, это оказалось выше показателя апреля и ожиданий экспертов, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического управления.
Показатель мая 2019 года стал самым высоким за последние 15 месяцев, при этом китайские эксперты полагали, что инфляция в Китае по итогам мая остановится на отметке апреля в 2,5%. Ведомство связывает рост инфляции в первую очередь с повышением цен на продовольственные товары, в частности на свинину и свежие фрукты.
Инфляция в городах в мае в годовом выражении выросла на 2,7%, в сельской местности — на 2,8%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 7,7%, на непродовольственные — на 1,6%. Цены на потребительские товары увеличились на 3,2%, на услуги — на 1,9%.
Цены на свежие фрукты в мае выросли сразу на 26,7%, а на свежие овощи и зелень — на 13,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, яйца выросли в цене на 8,7%, цены на мясо увеличились на 12,5%, свинина подорожала на 18,2%.
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Услуги здравоохранения в мае подорожали на 2,5%, на образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 2,6%, на жилье — на 1,8%, цены на транспорт и связь выросли на 0,9%, уточняет статистическое управление.
При этом, если сравнивать рост цен в мае с этим же показателем за апрель 2019 года, то цены на свежие фрукты выросли на 10,1%, свежие овощи и зелень подорожали на 7,9%, а яйца на 7,6%, цены на мясо упали на 0,2%, свинина подешевела на 0,3%. При этом мясо птицы подорожало на 1,2%.
Тем временем индекс цен производителей (PPI) в мае вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Согласному официальному прогнозу, инфляция в Китае в 2019 году увеличится примерно до 3%. По итогам 2018 года, показатель вырос на 2,1% хотя власти также ожидали 3%.
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