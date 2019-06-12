Жители сирийской деревни под Хамой получили российскую гуманитарную помощь

ХАМА (Сирия), 12 июн - РИА Новости. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) передали гуманитарную помощь жителям деревни Кафр-Акид в сирийской провинции Хама, сообщил журналистам представитель центра Сергей Бондарев.

"В продуктовых наборах - мука, сахар, рис, четыре банки тушенки. Люди положительно реагируют на присутствие российских военнослужащих, потому что мы несем мир", - сказал он.

Деревня Кафр-Акид расположена в горах, благодаря естественным препятствиям боевики не смогли захватить населенный пункт. По словам главы деревни Исмара Хадди, на данный момент здесь проживает порядка 5 тысяч человек, раньше было вдвое больше. "Мужчины ушли защищать нашу землю - благодаря им боевики не смогли перейти эти горы и не смогли захватить наш поселок, но погибших очень много, их вдовам нужна помощь. Спасибо России", - отметил он.

Постепенно в деревню возвращается жизнь, кроме того, сюда приезжают беженцы из других населенных пунктов, пострадавших от боевых действий. Для семьи Дервиш из соседнего села администрация выделила пустующий дом - они вынуждены были покинуть свое жилье из-за прихода боевиков. "Мы жили в деревне за горным перевалом - когда туда пришли боевики, сын сказал нам бежать. Он лично вывел из поселка десятки стариков, детей и женщин, сам остался защищать наш дом, больше мы его не видели", - говорит глава семейства Асан Дервиш.

Из детей в семье пожилых родителей осталась только дочь Ирусму, девушка занимается разведением цветов в саду. "Я люблю цветы: розы, жасмин. Они помогают забыть о плохом, они тянутся к свету и символизируют жизнь. Нужно жить несмотря ни на что", - поделилась она.

После завершения боевых действий в деревне в полную силу начала работать школа. Как уточнила журналистам директор учебного заведения Тариб Весам, количество учеников со временем увеличивается. "Мы закончили полноценный учебный год - во время войны занятия проходили нерегулярно. Да и учить было некого - из деревни уезжали целыми семьями, сейчас возвращаются, подрастают будущие первоклассники", - рассказала директор школы.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.