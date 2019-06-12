Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов

МЕХИКО, 12 июн – РИА Новости. Мексика может вернуться к обсуждению предложения США о "третьей безопасной стране" для мигрантов, если ее собственные меры по предотвращению миграции из Центральной Америки в США не принесут результата, заявил во вторник глава МИД страны Марсело Эбрард.

"Обсуждение может быть начато, если мы согласимся с тем, что они (США) говорят, и если меры Мексики не будут работать. Я надеюсь, в течение 45 дней получить хорошие результаты (от применения Мексикой мер против миграции)", - заявил Эбрард на пресс-конференции в Мехико.

В прошлую пятницу США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не стал вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам президента США Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики. Мексика обязалась разместить Национальную гвардию по всей стране и на своей южной границе для борьбы с потоком нелегальных мигрантов, говорится в совместной декларации, текст которой распространил госдепартамент США.

Ранее Эбрард говорил, что в ходе переговоров США настаивали на превращение Мексики в "третью безопасную страну", где мигранты из Центральной Америки могли бы ожидать решения по своим запросам на убежище в Штатах. По словам министра, Мехико предложил подождать и посмотреть, будут ли работать уже предложенные меры, и, если нет, Мексика готова будет рассмотреть "дополнительные меры".