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РИА Новости

Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов

04:07
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© РИА Новости / Хесус Альварадо / Перейти в фотобанкМигранты из Гондураса, направляющиеся, по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото
Мигранты из Гондураса, направляющиеся, по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото
© РИА Новости / Хесус Альварадо
Перейти в фотобанк
Мигранты из Гондураса, направляющиеся, по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото
МЕХИКО, 12 июн – РИА Новости. Мексика может вернуться к обсуждению предложения США о "третьей безопасной стране" для мигрантов, если ее собственные меры по предотвращению миграции из Центральной Америки в США не принесут результата, заявил во вторник глава МИД страны Марсело Эбрард.
"Обсуждение может быть начато, если мы согласимся с тем, что они (США) говорят, и если меры Мексики не будут работать. Я надеюсь, в течение 45 дней получить хорошие результаты (от применения Мексикой мер против миграции)", - заявил Эбрард на пресс-конференции в Мехико.
В прошлую пятницу США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не стал вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам президента США Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики. Мексика обязалась разместить Национальную гвардию по всей стране и на своей южной границе для борьбы с потоком нелегальных мигрантов, говорится в совместной декларации, текст которой распространил госдепартамент США.
Ранее Эбрард говорил, что в ходе переговоров США настаивали на превращение Мексики в "третью безопасную страну", где мигранты из Центральной Америки могли бы ожидать решения по своим запросам на убежище в Штатах. По словам министра, Мехико предложил подождать и посмотреть, будут ли работать уже предложенные меры, и, если нет, Мексика готова будет рассмотреть "дополнительные меры".
Также глава МИД Мексики уточнил, что развертывание сил Национальной гвардии на южной границе страны с Гватемалой в целях предотвращения нелегальной миграции начнется не во вторник, как было заявлено ранее, а в среду.
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