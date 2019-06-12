Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Более 40 сотрудников министерства внутренних дел РФ, в том числе девять женщин, проходят службу в составах миссии ООН и ОБСЕ в Европе, Африке и Южной Америке, сообщили РИА Новости в МВД России.
"Сотрудники министерства проходят службу не только в составах миссий ООН, но и в миссиях ОБСЕ. В настоящее время в миссии направлено 43 сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, из них девять женщин", - говорится в ответе на запрос РИА Новости.
Всего же с 1992 года более 600 сотрудников МВД РФ приняли участие в 24 миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ на постсоветском пространстве, в Африке, Южной Америке и Европе.