Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Более 40 сотрудников министерства внутренних дел РФ, в том числе девять женщин, проходят службу в составах миссии ООН и ОБСЕ в Европе, Африке и Южной Америке, сообщили РИА Новости в МВД России.

"Сотрудники министерства проходят службу не только в составах миссий ООН, но и в миссиях ОБСЕ. В настоящее время в миссии направлено 43 сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, из них девять женщин", - говорится в ответе на запрос РИА Новости.