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РИА Новости

Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ

03:19
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Более 40 сотрудников министерства внутренних дел РФ, в том числе девять женщин, проходят службу в составах миссии ООН и ОБСЕ в Европе, Африке и Южной Америке, сообщили РИА Новости в МВД России.
"Сотрудники министерства проходят службу не только в составах миссий ООН, но и в миссиях ОБСЕ. В настоящее время в миссии направлено 43 сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, из них девять женщин", - говорится в ответе на запрос РИА Новости.
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Всего же с 1992 года более 600 сотрудников МВД РФ приняли участие в 24 миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ на постсоветском пространстве, в Африке, Южной Америке и Европе.
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