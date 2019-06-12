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РИА Новости

Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией

03:16
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© AFP 2019Последствия авиаударов в столице Йемена. Архивное фото
Последствия авиаударов в столице Йемена. Архивное фото
© AFP 2019
Последствия авиаударов в столице Йемена. Архивное фото
КАИР, 12 июн — РИА Новости. Российские гражданки, получившие в мае ранения при авианалете арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией на йеменскую столицу Сану, просят помочь им с эвакуацией из охваченной войной страны.
В середине мая официальный представитель минздрава Йемена Юсеф аль-Хадири сообщил РИА Новости о гибели шести человек при авианалете на Сану, еще 56 человек пострадали, в том числе несколько гражданок России.
Одна из пострадавших россиянок Шамс аль-Нуэйми рассказала РИА Новости, что дом, в котором она жила с семьей, при авианалете был полностью разрушен, почти все члены семьи - пять человек, среди которых двое детей - получили ранения.
"Весь наш дом, все здание рухнуло, все документы были потеряны, все сгорело, в том числе деньги. У нас ничего не осталось, мы остались на улице", - говорит аль-Нуэйми.
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Политолог: Йемен превратился в "арабское Сомали"Глава Верховного политического совета хуситов попросил у России помощи в разрешении военного конфликта в Йемене. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, почему призыв о помощи был адресован именно Москве.
Она говорит, что родилась в Москве, где у нее есть родственники и своя квартира. "Я хочу поехать домой, у нас здесь ничего не осталось. Мы попали в трагедию, просим человеческую помощь. Мы обращаемся за помощью к России, чтобы нам помогли выехать из Йемена в Россию, ведь у нас нет ни документов, ни денег", - сказала аль-Нуэйми.
Собеседница добавила, что с просьбой о помощи с эвакуацией обратилась в электронную приемную МИД России.
Российское посольство в Йемене приостановило работу в декабре 2017 года в связи с обострением обстановки в Сане. Все дипломаты были эвакуированы. Ранее, с начала операции арабской коалиции в Йемене, Россия эвакуировала из охваченной войной страны бортами МЧС несколько сотен российских и свыше тысячи граждан других государств.
Последствия авиаудара коалиции в столице Йемена Сане. 16 мая 2019
16 мая, 17:45
Востоковед: от конфликта в Йемене страдают не только местные жителиВ Йемене при авиаударе арабской коалиции пострадали две россиянки. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в эфире радио Sputnik рассказал о ситуации в стране.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
Ранее официальный представитель подконтрольного движению "Ансар Алла" (хуситы) министерства здравоохранения Йемена Юсеф аль-Хадири сообщил РИА Новости о том, что свыше 13 тысяч человек погибли вследствие авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией коалицией по территории Йемена.
Боевик-хусит недалеко от резиденции президента Йемена Али Абдаллы Салеха в Сане
26 марта, 10:24
Эксперты рассказали о ходе противостояния коалиции и хуситов в Йемене
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