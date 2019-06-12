Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией

КАИР, 12 июн — РИА Новости. Российские гражданки, получившие в мае ранения при авианалете арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией на йеменскую столицу Сану, просят помочь им с эвакуацией из охваченной войной страны.

В середине мая официальный представитель минздрава Йемена Юсеф аль-Хадири сообщил РИА Новости о гибели шести человек при авианалете на Сану, еще 56 человек пострадали, в том числе несколько гражданок России.

Одна из пострадавших россиянок Шамс аль-Нуэйми рассказала РИА Новости, что дом, в котором она жила с семьей, при авианалете был полностью разрушен, почти все члены семьи - пять человек, среди которых двое детей - получили ранения.

"Весь наш дом, все здание рухнуло, все документы были потеряны, все сгорело, в том числе деньги. У нас ничего не осталось, мы остались на улице", - говорит аль-Нуэйми.

Она говорит, что родилась в Москве, где у нее есть родственники и своя квартира. "Я хочу поехать домой, у нас здесь ничего не осталось. Мы попали в трагедию, просим человеческую помощь. Мы обращаемся за помощью к России, чтобы нам помогли выехать из Йемена в Россию, ведь у нас нет ни документов, ни денег", - сказала аль-Нуэйми.

Собеседница добавила, что с просьбой о помощи с эвакуацией обратилась в электронную приемную МИД России.

Российское посольство в Йемене приостановило работу в декабре 2017 года в связи с обострением обстановки в Сане. Все дипломаты были эвакуированы. Ранее, с начала операции арабской коалиции в Йемене, Россия эвакуировала из охваченной войной страны бортами МЧС несколько сотен российских и свыше тысячи граждан других государств.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.