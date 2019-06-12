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РИА Новости

Спикер парламента Южной Осетии прокомментировал результаты выборов

02:03
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© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкЖенщина опускает бюллетень в урну для голосования на парламентских выборах в Южной Осетии. 9 июня 2019
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на парламентских выборах в Южной Осетии. 9 июня 2019
© Sputnik / Наталья Айриян
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Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на парламентских выборах в Южной Осетии. 9 июня 2019
ЦХИНВАЛ, 12 июн - РИА Новости. Результаты выборов в парламент Южной Осетии говорят о том, что граждане поддержали курс, взятый на интеграцию с Россией и на развитие республики, заявил спикер югоосетинского законодательного собрания Петр Гассиев.
"Результаты говорят о том, что то, что делала наша партия все эти годы, то, что делал президент - оценено народом и оценка дана хорошая. Курс, взятый на интеграцию с Россией, на развитие республики, поддержан нашими гражданами", - приводятся слова спикера на сайте парламента.
Согласно данным ЦИК после обработки более 95% протоколов, за "Единую Осетию" отдали голоса 34,96% избирателей, Народную партию - 21,8%, "Ныхас" - 14,37%, "Единство народа" - 12,96% и Коммунистическую партию - 7,29%. Впервые выборы в парламент республики прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 депутатов выбирали по партийным спискам, половину - по одномандатным округам.
По словам Гассиева, по спискам от "Единой Осетии" в парламент прошли семь человек, а по одномандатным округам - еще 12.
Выборы депутатов нового седьмого созыва прошли в республике в воскресенье.
Столица Южной Осетии город Цхинвал
9 июня, 09:00
Процедура выборов в парламент Южной Осетии
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Южная ОсетияРоссияВ мире
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