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РИА Новости

Российский профессор рассказал об "опасных" планах США

01:45
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© Фото : U.S. Special Operations Command Europe / SSG Henry Gundacker Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море
Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море
© Фото : U.S. Special Operations Command Europe / SSG Henry Gundacker
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.
В мае американский сенат предложил увеличить в следующем году военную помощь Украине до 300 миллионов долларов.
"Это очень опасные планы. Опасные прежде всего своей системностью и последовательностью. Усиление военного сотрудничества США с Украиной приводит к тому, что из буфера между Россией и западным миром ее превращают в государство-провокатора", заявил Манойло.
Он также добавил, что Вашингтон рано или поздно организует новую провокацию вроде той, что произошла в конце прошлого года в Керченском проливе.
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В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.
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