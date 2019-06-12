Во Франции освободили одного из двух заложников, захваченных в тюрьме

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Один из двоих заложников, захваченных в тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн, освобожден, сообщает телеканал Один из двоих заложников, захваченных в тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн, освобожден, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на представителя министерства юстиции Юссефа Бадра.

Ранее сообщалось, что заключенный тюрьмы взял в заложники двух человек - стажера и надзирателя.

Представитель министерства юстиции подтвердил, что один из заложников был освобожден. Заключенный, вооруженный самодельным оружием, продолжает удерживать надзирателя. По данным источников телеканала, захватчик требует, чтобы его перевели. Отмечается, что мотивация захватчика - личная и не носит террористический характер.