Главред уральской газеты заявил, что полиция выломала дверь в его кабинет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Главный редактор "Областной газеты" в Екатеринбурге Дмитрий Полянин заявил, что сотрудники полиции и департамента информационной политики Свердловской области выломали дверь в его кабинет.

Ранее вице-губернатор Сергей Бидонько сообщил РИА Новости, что департамент информационной политики проводит в редакции плановую проверку расходования бюджетных средств.

"Сегодня в редакции "Областной газеты" департамент информационной политики Свердловской области устроил цирк… Вот, на снимке - сотрудники полиции без постановлений и объяснений ломают дверь кабинета главного редактора. Набрали всяких бумаг и испарились. Не оставили ни документов, ни описи. Красавцы. Что думают на эту тему прокурор Свердловской области и руководитель ГУМВД?" - написал Полянин в Facebook.

Он также опубликовал фото сломанного замка двери, ведущей в его кабинет.

Глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых ранее сообщил журналистам, что проверочные мероприятия, которые прошли во вторник в редакции, не отразились на рабочем процессе. Работники газеты предоставили необходимый архив с 2015 года, который проверит департамент.