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РИА Новости

Главред уральской газеты заявил, что полиция выломала дверь в его кабинет

01:31
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Главный редактор "Областной газеты" в Екатеринбурге Дмитрий Полянин заявил, что сотрудники полиции и департамента информационной политики Свердловской области выломали дверь в его кабинет.
Ранее вице-губернатор Сергей Бидонько сообщил РИА Новости, что департамент информационной политики проводит в редакции плановую проверку расходования бюджетных средств.
"Сегодня в редакции "Областной газеты" департамент информационной политики Свердловской области устроил цирк… Вот, на снимке - сотрудники полиции без постановлений и объяснений ломают дверь кабинета главного редактора. Набрали всяких бумаг и испарились. Не оставили ни документов, ни описи. Красавцы. Что думают на эту тему прокурор Свердловской области и руководитель ГУМВД?" - написал Полянин в Facebook.
Он также опубликовал фото сломанного замка двери, ведущей в его кабинет.
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Глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых ранее сообщил журналистам, что проверочные мероприятия, которые прошли во вторник в редакции, не отразились на рабочем процессе. Работники газеты предоставили необходимый архив с 2015 года, который проверит департамент.
"Областная газета" - это ежедневная газета, которая издается в Екатеринбурге с 1990 года. Является официальной газетой властей Свердловской области. В "Областной газете" публикуются нормативно-правовые акты региона.
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