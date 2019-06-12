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РИА Новости
Туризм

Стюардесса рассказала, как выбрать лучшее время для полета

00:19
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© Depositphotos / nelyninellСтюардесса
Стюардесса
© Depositphotos / nelyninell
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Авиапассажирам, выбирающим утренние рейсы, чаще других достаются чистые самолеты, их обслуживает хорошо отдохнувший экипаж, а задержки вылета случаются реже, сообщает The Sun.
Стелла Коннолли из Нью-Йорка, которая долгое время работала стюардессой, рассказала, почему для путешественников выгоднее летать в утренние часы.
Если в течение дня один самолет опаздывает, то велика вероятность, что последующие вылеты будут отложены на длительное время. Статистика свидетельствует, что средняя задержка рейса в шесть утра - всего восемь минут, а к шести вечера она достигает 21 минуты.
"Мы, как и вы, хотим вовремя попасть домой или добраться до пункта назначения. И тоже будем счастливы, если рейс не будет задержан", - сказала она.
Сбой в расписании – не единственная причина, из-за которой пассажирам целесообразнее путешествовать утром.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, в ранние часы ниже вероятность возникновения турбулентности, поскольку грозы случаются чаще во второй половине дня. А еще перед утренними рейсами самолеты убирают тщательнее, и у пассажиров выше шансы лететь в чистом салоне.
Стелла Коннолли также не советует путешествовать в пик курортного сезона, поскольку полные самолеты и уставший экипаж делают полет менее комфортным.
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