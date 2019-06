Кумиры стареют, но жгут, орут и скачут: летние рок-концерты

KISS "целуют" последний раз

В прошлом году легендарные рокеры объявили о последнем мировом туре End Of The Road World Tour после почти 50-летней карьеры, при этом они уходят, можно сказать, на пике формы. У фанатов и поклонников рок-музыки будет последний шанс вживую послушать лучшие хиты легендарной группы и разглядеть их эпатажный раскрас.

MUSE поделятся теорией о симуляциях

Пятнадцатого июня MUSE впервые дадут концерт в Лужниках и исполнят песни из альбома Simulation Theory в рамках одноименного мирового турне. В этом году британские рокеры в четвертый раз решили порадовать российских фанатов мощным визуально-звуковым шоу. Помимо новой программы, музыканты, разумеется, исполнят и старые хиты: Plug in Baby, Mercy, Time is Running Out и другие. А в конце все традиционно попрыгают под Knights Of Cydonia.