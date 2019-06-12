Кумиры стареют, но жгут, орут и скачут: летние рок-концерты

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Галина Соколова. Прощальный "поцелуй" от Kiss, электро-симуляции от MUSE, юбилейный концерт повзрослевших Tokio Hotel, хеви-метал от ветеранов рока Metallica, горячие Rammstein — это лето запомнится надолго.

KISS "целуют" последний раз

Тринадцатого июня музыканты группы Kiss сделают прощальный "поцелуй" поклонникам на сцене московского стадиона "Динамо".

В прошлом году легендарные рокеры объявили о последнем мировом туре End Of The Road World Tour после почти 50-летней карьеры, при этом они уходят, можно сказать, на пике формы. У фанатов и поклонников рок-музыки будет последний шанс вживую послушать лучшие хиты легендарной группы и разглядеть их эпатажный раскрас.

MUSE поделятся теорией о симуляциях

© AP Photo / Jack Plunkett Фронтмен группы Muse — Мэттью Беллами © AP Photo / Jack Plunkett Фронтмен группы Muse — Мэттью Беллами

Пятнадцатого июня MUSE впервые дадут концерт в Лужниках и исполнят песни из альбома Simulation Theory в рамках одноименного мирового турне. В этом году британские рокеры в четвертый раз решили порадовать российских фанатов мощным визуально-звуковым шоу. Помимо новой программы, музыканты, разумеется, исполнят и старые хиты: Plug in Baby, Mercy, Time is Running Out и другие. А в конце все традиционно попрыгают под Knights Of Cydonia.

Tokio Hotel: возвращение в нулевые

© Фото : предоставлено компанией TOPconcert Немецкий рок-квартет Tokio Hotel © Фото : предоставлено компанией TOPconcert Немецкий рок-квартет Tokio Hotel

В начале нулевых эта рок-группа настолько нравилась молодежи, что фанаты массово учили немецкий и красили глаза черными тенями. Сколько слез пролили школьницы, восхищаясь молодыми талантливыми братьями, остается только догадываться. Повзрослевшие, как и их фанаты, Том и Билл Каулитцы выступят 21 июня в Москве в рамках мирового турне Мelancholic Paradice Tour 2019. Группа отметит 15-летие в клубе "1930".

Bad Wolves: покорители ITunes и YouTube в Москве и Питере

© AP Photo / Invision/ / Amy Harris Выступление группы Bad Wolves © AP Photo / Invision/ / Amy Harris Выступление группы Bad Wolves

Американская рок-группа Bad Wolves впервые выступит в России. Музыканты представят дебютный альбом Disobey, на котором звучат и лирические баллады, и тяжелые композиции. Рокеры обрели мировую популярность в 2018 году, когда исполнили кавер на песню Zombie группы Cranberries. С тех пор Bad Wolves стремительно покоряют метал-сцену и занимают первые строки в ITunes. Американцы дадут концерты 26 июня в Москве ("Главclub Green Concert") и 27 июня в Санкт-Петербурге (А2 GreenConcert).

Классика жанра — Metallica

© AFP 2019 Гитарист группы Metallica Кирк Хэммет выступает на второй день рок-фестиваля Rock in Rio в Бразилии © AFP 2019 Гитарист группы Metallica Кирк Хэммет выступает на второй день рок-фестиваля Rock in Rio в Бразилии

Легенды рока, ветераны хеви-метала, самые влиятельные рокеры в мире — все это Metallica. Двадцать первого июля рок-группа даст концерт на стадионе "Лужники" в рамках World Wired Tour. Всем участникам коллектива давно перевалило за полтинник, но их музыка по-прежнему на вершине чартов и вербует молодежь в ряды фанатов группы. Кстати, самые преданные поклонники могут посетить "странствующий музей", который Metallica возит с собой на гастроли.

Rammstein: бунтари из Германии снова в России

© AP Photo Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК "Олимпийский" в Москве © AP Photo Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК "Олимпийский" в Москве