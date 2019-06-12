Соглашение между СССР и США о предотвращении опасной военной деятельности

12 июня 1989 года было заключено "Соглашение между правительствами СССР и США о предотвращении опасной военной деятельности" . С американской стороны его подписал прибывший для этого в Москву председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Уильям Крау, с советской – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал армии СССР Михаил Моисеев.

В ходе холодной войны между Москвой и Вашингтоном были созданы, а затем постепенно развивались многочисленные совместные механизмы и договоренности , направленные одновременно и на сведение к минимуму вероятности случайного столкновения, и на то, чтобы в случае подобного столкновения США и СССР были готовы предотвратить его эскалацию. Одним из таких превентивных инструментов стало Соглашение о предотвращении опасной военной деятельности.

Согласно положениям документа каждая из сторон обязалась предпринимать необходимые меры, направленные на предотвращение опасной военной деятельности вблизи от персонала (техники) вооруженных сил другой стороны в мирное время.

К опасной военной деятельности относится:

– вхождение персонала (техники) вооруженных сил одной стороны в пределы государственной территории другой стороны, совершаемое в силу форс-мажорных обстоятельств или вследствие непреднамеренных действий этого персонала;

– применение лазеров таким образом, когда их излучение может причинить вред персоналу или нанести ущерб технике вооруженных сил другой стороны;

– затруднение действий персонала (техники) вооруженных сил другой стороны в районах особого внимания таким образом, когда это может причинить вред персоналу или нанести ущерб технике;

– создание помех сетям управления, которые могут привести к причинению вреда персоналу или нанесению ущерба технике вооруженных сил другой стороны.

Статья III соглашения содержит призыв персоналу вооруженных сил каждой из сторон "проявлять величайшую осторожность и благоразумие при деятельности, осуществляемой им вблизи государственной территории другой стороны".

Соглашение оговаривало , какие именно военные должностные лица и на каких конкретно радиочастотах должны выходить на связь с противоположной стороной в случае возникновение потенциально опасной ситуации. В случае отсутствия возможности радиосвязи урегулирование инцидентов с чужими самолетами и кораблями, попавшими в форс-мажорную ситуацию, предписывалось вести с помощью специально перечисленных визуальных сигналов (Приложение I).

Приложение II описывало "процедуры оперативного урегулирования мирными средствами любых инцидентов, которые могут возникнуть при вхождении персонала (техники) вооруженных сил одной Стороны в пределы государственной территории другой Стороны, совершаемом в силу форс-мажорных обстоятельств или вследствие непреднамеренных действий".

Соглашение между правительствами СССР и США о предотвращении опасной военной деятельности вместе с подписанными соглашениями о предотвращении инцидентов на море (1972), о предотвращении ядерной войны (1973) и договорами по контролю над вооружениями (ОСВ-1, ОСВ-2) способствовали стабилизации соперничества между двумя сверхдержавами и в конечном итоге помогли положить конец холодной войне.