Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T00:39Z
https://ria.ru/20190612/1555446174.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Соглашение между СССР и США о предотвращении опасной военной деятельности

00:39
13
12 июня 1989 года было заключено "Соглашение между правительствами СССР и США о предотвращении опасной военной деятельности". С американской стороны его подписал прибывший для этого в Москву председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Уильям Крау, с советской – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал армии СССР Михаил Моисеев.
Соглашение вступило в силу1 января 1990 года.
После распада СССР продолжает действовать.
В ходе холодной войны между Москвой и Вашингтоном были созданы, а затем постепенно развивались многочисленные совместные механизмы и договоренности, направленные одновременно и на сведение к минимуму вероятности случайного столкновения, и на то, чтобы в случае подобного столкновения США и СССР были готовы предотвратить его эскалацию. Одним из таких превентивных инструментов стало Соглашение о предотвращении опасной военной деятельности.
Согласно положениям документа каждая из сторон обязалась предпринимать необходимые меры, направленные на предотвращение опасной военной деятельности вблизи от персонала (техники) вооруженных сил другой стороны в мирное время.
К опасной военной деятельности относится:
– вхождение персонала (техники) вооруженных сил одной стороны в пределы государственной территории другой стороны, совершаемое в силу форс-мажорных обстоятельств или вследствие непреднамеренных действий этого персонала;
– применение лазеров таким образом, когда их излучение может причинить вред персоналу или нанести ущерб технике вооруженных сил другой стороны;
– затруднение действий персонала (техники) вооруженных сил другой стороны в районах особого внимания таким образом, когда это может причинить вред персоналу или нанести ущерб технике;
– создание помех сетям управления, которые могут привести к причинению вреда персоналу или нанесению ущерба технике вооруженных сил другой стороны.
Статья III соглашения содержит призыв персоналу вооруженных сил каждой из сторон "проявлять величайшую осторожность и благоразумие при деятельности, осуществляемой им вблизи государственной территории другой стороны".
Соглашение оговаривало, какие именно военные должностные лица и на каких конкретно радиочастотах должны выходить на связь с противоположной стороной в случае возникновение потенциально опасной ситуации. В случае отсутствия возможности радиосвязи урегулирование инцидентов с чужими самолетами и кораблями, попавшими в форс-мажорную ситуацию, предписывалось вести с помощью специально перечисленных визуальных сигналов (Приложение I).
Приложение II описывало "процедуры оперативного урегулирования мирными средствами любых инцидентов, которые могут возникнуть при вхождении персонала (техники) вооруженных сил одной Стороны в пределы государственной территории другой Стороны, совершаемом в силу форс-мажорных обстоятельств или вследствие непреднамеренных действий".
Соглашение между правительствами СССР и США о предотвращении опасной военной деятельности вместе с подписанными соглашениями о предотвращении инцидентов на море (1972), о предотвращении ядерной войны (1973) и договорами по контролю над вооружениями (ОСВ-1, ОСВ-2) способствовали стабилизации соперничества между двумя сверхдержавами и в конечном итоге помогли положить конец холодной войне.
Впоследствии подобные соглашения были заключены и с другими странами: Канадой (1991), Грецией (1991), Китаем (1994), Чехией (2001), Республикой Корея (2002) и др.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
000000
Обсудить 0
РоссияСШАСправки
Рекомендуем
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль.
День России
РИА
Новости
Бойцы передового отряда российских миротворческих сил на военном аэродроме Слатина вблизи Приштины. Архивное фото
Взятие аэродрома "Слатина" в Косово в 1999 году
Российские миротворцы в Южном Судане. Архивное фото
В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
Дунья Миятович
Комиссар СЕ по правам человека намерена посетить Крым
Лента
новостей
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры
Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Архивное фото
Короли Саудовской Аравии и Бахрейна поздравили Путина с Днем России
Сотрудники французской полиции вблизи тюрьмы Конде-сюр-Сарт. 12 июня 2019
Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Организаторы марша в поддержку Голунова сочли задачу акции выполненной
Тушение пожара на танкерах в Керченском проливе
Крупные ЧП на водном транспорте в России в 2017-2019 годах
Мэр Владивостока Олег Гуменюк
Олег Гуменюк: визит Ким Чен Ына привлек к Владивостоку внимание всего мира
В Красноярском крае локализовали крупный пожар на складе леса
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
Во Франции освободили одного из двух заложников, захваченных в тюрьме
МЧС оценило угрозу распространения огня на складе леса в Красноярском крае
Вид на столицу Никарагуа. Архивное фото
В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00Источник: постпреды стран ЕС решили продлить "крымские санкции"
11:56Патрушев прокомментировал вопрос причастности спецслужб к делу Голунова
11:47Ленни Кравиц выступит на "Кинотавре"
11:44В Германии глава ХДС призвала стремиться к сотрудничеству с Россией
11:31Эксперт оценил идею Киева о новом способе закупки российского газа
11:30В Югре из торгового центра эвакуировали около 200 человек из-за возгорания
11:30В Крыму назвали претензии Киева на морской шельф абсурдом
11:24Потенциал давления США на Иран иссяк, заявил Роухани
11:19Собянин поздравил москвичей с Днем России
11:15СМИ: в Гонконге полиция применила газ в столкновениях с протестующими
11:11В МИД прокомментировали введение новых санкций США против Сирии
11:09На нацпроект "Образование" направят в регионы более 155 миллиардов рублей
11:05Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, заявили в его команде
11:03Соцпартия Молдавии и блок ACUM не намерены выводить людей на баррикады
10:55На Урале выбежавший на дорогу из-за собаки ребенок погиб при наезде машины
10:51Названы регионы с самой высокой смертностью
10:48В Молдавии уволили поддержавших правительство Санду полицейских
10:46В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
10:39Встречу с Томпсон можно рассматривать в свете саммита G20, заявил Рябков
10:31Токаев поручил главам госорганов исполнять обязанности до новых назначений
Лента новостейМолния