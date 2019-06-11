Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T17:33Z
https://ria.ru/20190611/1555546430.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155292/53/1552925344_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_c9521b4025789351367a04d850b27cd4.jpg
РИА Новости
Рязанская область

Матвиенко: Рязанская область — один из самых динамичных регионов России

11 июня, 17:32
9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Рязанская область активно включилась в реализацию нацпроектов и является сейчас одним из самых динамично развивающихся регионов страны, заявила в ходе "Часа субъекта РФ" председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Как говорится в сообщении на сайте Совфеда, на заседании состоялась презентация Рязанской области. Губернатор региона Николай Любимов в своем докладе представил сенаторам перспективы развития рязанского региона.

"Применяя новые механизмы, мы формируем свою стратегию успеха. Для того, чтобы обеспечить уверенный рост благосостояния людей, необходимо в ближайшие годы совершить прорыв во многих направлениях, в первую очередь, в экономике. Для этого у нас создана необходимая база", – приводятся в сообщении слова Любимова.

По словам губернатора, основу потенциала региона составляет промышленность, где за последние два года увеличилось производство по целому ряду направлений за счет реализации современных технологичных инвестпроектов.
"Перед нами стоят задачи по улучшению демографической ситуации, формированию комфортной для людей среды, решению экологических проблем, развитию перспективных отраслей экономики, в том числе научно-технологичного и IT-бизнеса, внедрению цифровых технологий во все сферы жизни. Эти направления в качестве приоритетов отражены в стратегии социально-экономического развития области до 2030 года. "Точками роста" станут территории опережающего социально-экономического развития. Положительный опыт ТОСЭР "Лесной" мы собираемся тиражировать", – сказал Любимов.
Глава области акцентировал внимание сенаторов на ряде значимых для региона вопросов, решение которых требует федеральной помощи. В их числе включение Новомичуринска в перечень моногородов, поддержка проектов по созданию Рязанского инновационного научно-технологического центра и пилотного Агробиотехнопарка.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
10 июня, 17:27
Рязанские власти хотят расселять аварийное жилье без привязки к территории
Он отметил, что сохранение софинансирования на уровне 2019 года позволит эффективнее работать в направлении благоустройства и формирования комфортной городской среды.
"Рязанская область без раскачки активно включилась в реализацию нацпроектов. Рязанская область всегда была настоящим оплотом России. И сегодня это один из динамично развивающихся регионов, обладающих значительным промышленным, сельскохозяйственным и научным потенциалом. В последнее время область демонстрирует хорошие результаты по целому ряду направлений. Безусловно, за этим труд жителей региона, качественные управленческие решения губернатора Николая Любимова, депутатского корпуса, муниципалов, всей новой региональной команды, которая эффективно решает стоящие перед Рязанской областью задачи, активно работает над устранением имеющихся проблем", - сказала на заседании Матвиенко.
По ее словам, выполнение стоящих перед областью задач требует не только нестандартных подходов, но и значительных финансовых ресурсов. "Постараемся оказать максимальную поддержку", – цитирует сайт главу Совфеда.
000000
Рязанская областьОбщество
Рекомендуем
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
РИА
Новости
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
Дело о драке в Пензенской области переквалифицировали на статью об убийстве
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала больных детей "кретинами" и "идиотами"
Лента
новостей
Жители села под Пензой устроили массовый сход
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Северо-Крымский канал. Архивное фото
В Крыму заявили, что водная блокада обернулась для Киева фиаско
Ксения Собчак
Собчак возмутили слова Малышевой о детях-кретинах
Морской собор в Кронштадте
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Медведчук рассказал "самый страшный" факт о Зеленском
Северо-Крымский канал
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине, заявил экс-депутат Рады
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Продюсер Бари Алибасов продемонстрировал свою квартиру в Москве
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:02Зеленский анонсировал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса
14:57Анкара и Ташкент договорились усилить продвижение совместных проектов
14:55Си Цзиньпин предложил Эрдогану укрепить антитеррористическое сотрудничество
14:51В Польше легкомоторный самолет упал в реку во время авиашоу
14:49Российские компании проведут на ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров
14:46"Мисс Москва" впервые показала сына от экс-короля Малайзии
14:43Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
14:38В ОАЭ рассказали о ходе расследования атаки на танкеры в Оманском заливе
14:35Новак ответил на вопросы о возможном сохранении транзита газа через Украину
14:34Додон заявил о преодолении кризиса в Молдавии
14:29В Китае поддержали приостановку пересмотра закона об экстрадиции в Гонконге
14:29Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
14:21После ДТП в Анталье оказали медицинскую помощь гражданину Узбекистана
14:17В Петербурге водитель иномарки на скорости врезался в гипермаркет
14:12Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента
14:09Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
14:06СМИ сообщили о гибели восьми полицейских в Кении в результате взрыва
14:00Рахмон назвал важные направления сотрудничества стран-членов СВМДА
13:55СБУ заявила о блокировке контрабанды топлива в Луганскую область из России
13:52КС Молдавии пересмотрит решения о роспуске парламента
Лента новостейМолния