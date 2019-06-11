Матвиенко: Рязанская область — один из самых динамичных регионов России

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Рязанская область активно включилась в реализацию нацпроектов и является сейчас одним из самых динамично развивающихся регионов страны, заявила в ходе "Часа субъекта РФ" председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Как говорится в сообщении на сайте Совфеда, на заседании состоялась презентация Рязанской области. Губернатор региона Николай Любимов в своем докладе представил сенаторам перспективы развития рязанского региона.

"Применяя новые механизмы, мы формируем свою стратегию успеха. Для того, чтобы обеспечить уверенный рост благосостояния людей, необходимо в ближайшие годы совершить прорыв во многих направлениях, в первую очередь, в экономике. Для этого у нас создана необходимая база", – приводятся в сообщении слова Любимова.

По словам губернатора, основу потенциала региона составляет промышленность, где за последние два года увеличилось производство по целому ряду направлений за счет реализации современных технологичных инвестпроектов.

"Перед нами стоят задачи по улучшению демографической ситуации, формированию комфортной для людей среды, решению экологических проблем, развитию перспективных отраслей экономики, в том числе научно-технологичного и IT-бизнеса, внедрению цифровых технологий во все сферы жизни. Эти направления в качестве приоритетов отражены в стратегии социально-экономического развития области до 2030 года. "Точками роста" станут территории опережающего социально-экономического развития. Положительный опыт ТОСЭР "Лесной" мы собираемся тиражировать", – сказал Любимов.

Глава области акцентировал внимание сенаторов на ряде значимых для региона вопросов, решение которых требует федеральной помощи. В их числе включение Новомичуринска в перечень моногородов, поддержка проектов по созданию Рязанского инновационного научно-технологического центра и пилотного Агробиотехнопарка.

Он отметил, что сохранение софинансирования на уровне 2019 года позволит эффективнее работать в направлении благоустройства и формирования комфортной городской среды.

"Рязанская область без раскачки активно включилась в реализацию нацпроектов. Рязанская область всегда была настоящим оплотом России. И сегодня это один из динамично развивающихся регионов, обладающих значительным промышленным, сельскохозяйственным и научным потенциалом. В последнее время область демонстрирует хорошие результаты по целому ряду направлений. Безусловно, за этим труд жителей региона, качественные управленческие решения губернатора Николая Любимова, депутатского корпуса, муниципалов, всей новой региональной команды, которая эффективно решает стоящие перед Рязанской областью задачи, активно работает над устранением имеющихся проблем", - сказала на заседании Матвиенко.